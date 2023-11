Klinikdebatte: SPD-Ortsverein unterstützt eine Kombi-Lösung

Der SPD-Ortsverein Wasseralfingen hat sich mit einer Stellungnahme zum möglichen neuen Klinikstandort geäußert und unterstützt eine vorbehaltlose und neutrale Prüfung der von der Aalener Stadtverwaltung erarbeiteten Kombi-Lösung eines Regionalversorgers am Ostalb-Klinikum. „Aus Sicht der gesamten Raumschaft ist es uns wichtig, dass beim Finden der besten Lösung für eine Krankenhausversorgung fair miteinander umgegangen wird. Wir möchten den besten Argumenten Raum geben“, sagt Peter Ott, Vorsitzender des Ortsvereins.

Für die Wasseralfinger Genossen sprechen einige gute Argumente für eine zielgerichtete Untersuchung der Kombi-Lösung. Durch eine schnellere Realisierung gegenüber einem Komplett-Neubau könnten Kosten gespart werden. Die planerischen Voraussetzungen seien gegeben, langfristige Vorarbeiten wie Grunderwerb, Schaffung von Planungsrecht sowie umfangreiche Erschließungsarbeiten entfielen, lautet eine Argumentation. Zudem würde der Flächenverbrauch bei der Kombi-Lösung minimiert und die Eingriffe in die Natur seien vergleichsweise gering.

Hinzu käme aus Sicht des SPD-Ortsvereins „ein enormes Einsparpotenzial“, weil die vorhandene und bereits in den vergangenen Jahren mit weit über 50 Millionen Euro verbesserte Infrastruktur am Ostalb-Klinikum weiterhin genutzt werden kann. „In Zeiten knapper werdender Mittel ist eine Verschuldung des Kreises so gering wie möglich zu halten“, sagt Peter Ott.

Die Erreichbarkeit eines möglichen Regionalversorgers könnte durch einen direkten Anschluss über wenige hundert Meter an die Aalener Westumgehung im Vergleich zur jetzigen verkehrlichen Anbindung wesentlich verbessert werden. Damit verkürzten sich auch die Rettungszeiten.

Für die Wasseralfinger Genossen ist klar, dass eine bestmögliche Klinikversorgung gewährleistet sein muss. Unter dieser Prämisse ist aus Sicht des Ortsvereins eine Kombi-Lösung ebenso keinesfalls schlechter gestellt als eine komplette Neubaulösung. Gedacht werden muss nicht nur an eine attraktive Ausgestaltung der neuen Kliniklandschaft im Landkreis für das Personal ‐ Stichwort Arbeitgeberattraktivität, sondern auch an Besucher und Patienten. Dabei spiele die Zentralität eines Klinikums im Kreis ‐ wie sie bei der skizzierten Kombi-Lösung der Fall ist ‐ eine wesentliche Rolle. Denn: Fast 150.000 Menschen wohnen in Aalen und den angrenzenden Kommunen des Ostalbkreises.

„Aalen ist mit weitem Abstand die größte Kommune, die relativ zentral innerhalb des Ostalbkreises liegt“, sagt Ott. Gewisse inhaltsstarke Argumente könnten nicht einfach ausgeblendet werden. Die Erreichbarkeit eines Regionalversorgers sei bei einem Neubau auf der grünen Wiese bei Essingen oder wo auch immer aus Sicht der Gesamtbevölkerung des Ostalbkreises „nicht spürbar besser“ als bei einem Ausbau des Ostalb-Klinikums.