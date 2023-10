Im September hatte die Firma SHW Powder Systems GmbH auf ihrem Werksgelände an der Stiewingstraße ein Familienfest gefeiert. Auch die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit großem Engagement dabei. Daraus ist der Wunsch entstanden, die getätigten Spenden der Kolleginnen und Kollegen sowie der SHW Powder Systems GmbH an den Förderverein der Aalener Kinderklinik zu spenden. Mit großer Freude konnten die Kinder nun einen Scheck in Höhe von 5000 Euro in der Kinderklinik übergeben. „Es ist für uns immer etwas Besonderes, wenn Kinder sich für kranke Kinder stark machen“, bedankten sich Claudia Köditz-Habermann und Michael Schulz vom Förderverein sowie Dr. Hans-Georg Schreiner von der Kinderklinik. Foto: Freunde der Kinderklinik Aalen