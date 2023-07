Karl–Kessler–Schule beendet Schuljahr mit Sommerkonzert

Nach längerer, pandemiebedingter Pause hat an der Karl–Kessler–Schule wieder ein Sommerkonzert stattgefunden. Die schwungvolle Eröffnung in der festlich geschmückten Aula übernahm die Bläserklasse 6 unter der Leitung von Kathrin Thorwart und Benedikt Sachsenmaier, die ihr solides musikalisches Können mit den Stücken „Pirates of the Caribbean“ und „Barbara Ann“ unter Beweis stellte.

Schulleiter Thomas Brunnhuber richtete einige Grußworte an die zahlreichen Gäste und zeigte sich sehr erfreut über das große Besucherinteresse, das sich in der bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Aula widerspiegelte.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm wurde von der Primarstufe fortgesetzt. Die Kinder der Klassen 3a (Leitung Mark Wieland) und 3b (Leitung Mareike Vaas) erfreuten die Zuhörer unter anderem durch Sommerlieder und den gemeinsamen Kanon „Singen wir ein Lied zusammen“.

Auch der Bläsernachwuchs der Klassen 5 (unter Benedikt Sachsenmaier und Kathrin Thorwart) durfte nicht fehlen: Die jungen Musiker waren mit Eifer bei der Sache und präsentierten ihr schon beachtliches musikalisches Können mit den Stücken „Bedroom Boogie“ und „Surfin‘ USA“.

Etwas Wehmut kam sicher bei einigen Kindern der beiden vierten Klassen auf, die unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Birgit Zikeli mit den sehr melodisch und gefühlvoll dargebotenen Liedern „Lass deine Träume einfach fliegen“ und „Alte Schule, altes Haus“ ihren baldigen Abschied von der Grundschule ankündigten.

Ein Höhepunkt des Abends war der sich anschließende Auftritt des Grundschulchors unter Mareike Vaas, der nicht nur durch hohe gesangliche Qualität, sondern auch durch die gekonnte choreografische Ausgestaltung große Begeisterung bei den Gästen auslöste. Die Chorkinder wurden bei ihren Liedern „Chirpy Cheep Cheep“, „Glücksminuten“ und „Alles nur geklaut“ von Christina Babel an der Querflöte und Benedikt Sachsenmaier am Schlagzeug begleitet.

Bevor das Programm langsam zu Ende gehen sollte, bedankten sich Schulleiter Thomas Brunnhuber und Konrektorin Simone Baumhauer bei allen aktiv und im Hintergrund beteiligten Akteuren. Besondere Erwähnung fand Bernd Kohler, der für die professionelle Licht– und Tontechnik verantwortlich zeigte. Zum furiosen Abschluss versammelten sich nochmals die Sänger und Musiker aller Klassenstufen (Schulband, Klassen R5, R8b unter Christina Babel und Grundschulchor) auf der Bühne und verdienten sich durch ihre mitreißenden Stücke „From now on“ und „Ein Kompliment“ viel Anerkennung und lang anhaltenden Beifall des begeisterten Publikums.