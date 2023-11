In Sachen Sicherheit voll auf der Höhe: Wasseralfingens neuef Polizeiposten

Sicherheitstechnisch voll auf der Höhe der Zeit, ausreichend Platz funktional, zentral und barrierefrei ist nun der Polizeiposten Wasseralfingen nach seinem Umzug von der Abtsgmünder Straße in die Schwarzwaldstraße. Der Polizeiposten im größte Aalener Stadtbezirk ist für rund 20.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig, inklusive Hüttlingen.

Für Polizeipräsident Reiner Möller ist der Umzug des Wasseralfinger Polizeipostens in die neuen Räume „ein Parade- und ein Musterbeispiel dafür, wie man ein Bauprojekt umsetzt“. Es habe sich, so Möller, gezeigt, dass man keine zehn Jahre und ständige Änderungen und Umplanungen dafür braucht, sondern dass man so ein Vorhaben auch innerhalb eines Jahres umsetzten kann. Er habe bisher schon viele Baustellen betreut, aber so etwas wie in Wasseralfingen „gibt es vermutlich landesweit nicht noch einmal“. Und das sei schon „phänomenal“.

Seit über 30 Jahren, genauer seit 1991 befand sich der Polizeiposten Wasseralfingen in der Abtsgmünder Straße. Er entsprach schon seit längerem nicht mehr den Anforderungen, auch sicherheitstechnisch nicht. Deshalb wurde nach geeigneten Räumen gesucht, deren Eignung geprüft und das Amt Schwäbisch Gmünd des Landesbetriebs Vermögen und Bau befand die Räumlichkeiten in der Schwarzwaldstraße für am geeignetsten. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Aalen.

Vermögen und Bau Schwäbisch ist zuständig für die Unterbringung der Landesbehörden in den Landkreisen Ostalb, Heidenheim und Göppingen, neben staatlichen Einrichtungen wie Polizei, Finanzämter ist das Amt auch für Hochschulen und historische Monumente zuständig.

Untergebracht ist der neue Posten im Gebäude des ehemaligen Raumausstatter-Geschäfts Maier.

Die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Maier beim Umbau und der Einrichtung der neuen Räumlichkeiten für die Polizei sei außerordentlich gut gewesen, freut sich Christiane Schoch (Vermögen und Bau) und auch die Kompetenz des Raumausstatters sei hier sehr wertvoll gewesen. Viel Lob gab es auch vom Leiter des Reviers Aalen, James Smith.