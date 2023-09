Über 50 Regenüberlaufbecken (RÜB) gibt es in Aalen. Sie sollen den groben Schmutz zurückhalten, bevor er in die Gewässer gelangt. Im Ortschaftsrat Wasseralfingen ging es nun darum, ob für das Baugebiet „Maiergasse“ am Kocher auch ein solches Becken benötigt wird.

Stefan Pommerenke vom Tiefbauamt erklärte, dass neun dieser Becken im Einzugsgebiet der Kläranlage Hasennest saniert werden müssen (Kosten rund 2,5 Millionen Euro). Die Sanierungen ließen sich auch nicht aufschieben. Er zitierte einen ehemaligen Aalener Oberbürgermeister, der gesagt hatte, dass für Kanäle und die notwendigen Abwasseranlagen Millionen „vergraben“ würden, die die Bürger dann aber gar nicht sehen. Das Anlagevermögen der unterirdischen Anlagen im Stadtgebiet liegt laut Pommerenke bei rund 100 Millionen Euro.

Albrecht Jenner (SPD) fand es wichtig, dass man Maßnahmen gegen weitere Versiegelungen trifft. Josef Anton Fuchs (CDU) fragte nach, ob in Wasseralfingen weitere Regenüberlaufbecken geplant seien. Im Moment nicht, so Pommerenke. Auch nicht für das Baugebiet „Maiergasse“, wie Fuchs nachgefragt hatte.

Im künftigen Hofener Baugebiet „Eichholzweg“ sei das allerdings anders. Wegen der kompakten, verdichteten Bauweise müsse hier ein Regenüberlaufbecken gebaut werden. Das sei eine „notwendige Bedingung gewesen, um das Baugebiet erschließen zu können“.