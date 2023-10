Mit ihren drei „Zweigen“ an klassischer Musik sorgt die Oratorienvereinigung Aalen für ansprechende Konzerte und bereichert somit das Aalener Kulturleben. Der Konzertring, der Konzertchor und das Kammerorchester Collegium musicum arbeiten unter dem Dach der Oratorienvereinigung Aalen. In der Hauptversammlung in der Wasseralfinger Gaststätte „Stern“ blickte man auf das vergangene Geschäftsjahr zurück und auf die Ideen der Zukunft.

„Es gab einige Höhepunkte im vergangenen Jahr“, sagte die Vorsitzende der Oratorienvereinigung, Helga Otto, zu Beginn der Versammlung. Der Konzertring konnte sein Jubiläumskonzert mit herausragenden Künstlern feiern, der Konzertchor hatte mehrere kleine, aber feine Auftritte, und das Collegium musicum fand mit dem Kinderkonzert im Aalener Kulturbahnhof ein ganz neues Publikum. „Dennoch“, so gibt Helga Otto zu bedenken, „ist es immer schwierig, die Konzerte zu finanzieren“. Dabei spricht sie vor allem von den hochkarätig besetzten Konzertring-Veranstaltungen. Ganz besondere Künstlerinnen und Künstler konnte die Geschäftsführerin Simone Fürst-Adriaans für Aalen gewinnen. Nach sechs Jahren hat sie nun ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Norbert Locher ist ihr Nachfolger.

Der Vorstand des Konzertrings, Andreas Dorsel, würdigte Simone Fürst-Adriaans in Abwesenheit. „Sie hat Außerordentliches geleistet“, so Dorsel. Er ließ die anwesenden Mitglieder wissen, wie umfangreich dieses Amt ist und welch große Aufgabenvielfalt es zu bewältigen gibt und gab. Umso mehr sei der großartige Einsatz von Simone Fürst-Adriaans hervorzuheben.

Beim Konzertchor gab es durch das Engagement der professionellen Stimmbildnerin Anna Escala sehr positive Effekte. Das ließ die Vorständin Sophie Buchberger in ihrem schriftlich verfassten Bericht wissen. Gastspiele in der Stadtkirche bei der Musik zur Marktzeit sowie Konzerte dort und in Oberkochen kamen gut beim Publikum an. Der Chor plant im Oktober diesen Jahres eine Konzertreise nach Ungarn mit Konzerten vor Ort und in Aalen. Außerdem wurde eine neue, modern gestaltete Website an den Start gebracht.

Für das Collegium musicum sprach deren Vorständin Petra Gneipelt. Sie berichtete von erfolgreichen Konzerten auf der Kapfenburg und im Kulturbahnhof. Doch seien die Kosten insgesamt sehr hoch. Deshalb wolle man nun versuchen, über den Fonds „Neustart Amateurmusik“ Gelder zu akquirieren. „Dafür werden wir eine innovative Konzertform umsetzen“, verriet Gneipelt.

Gneipelt kündigte zudem ihren Rücktritt als Orchestervorstädnin an. Ihr vom Orchester bereits gewählter Nachfolger ist Dirk Tenholte.

Die Kassenberichte von Diana Seubert (Collegium), von Ursula Bösl (Konzertchor) und des Konzertrings zeigten, dass die Oratorienvereinigung solide aufgestellt ist. Neu gewählt wurden die Kassenprüfer Petra Gneipelt und Franz Riedlinger. Als Schriftführerin wurde Sibylle Schwenk erneut in ihr Amt gewählt.

Zwei außergewöhnliche Ehrungen konnte Helga Otto vornehmen: Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Marie-Louise Ilg und Susanne Deininger eine Urkunde. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Petra Schmidt und Thomas Apprich geehrt sowie Hartmut Enkisch, Volker Hofmann und Andreas Luitz in Abwesenheit.