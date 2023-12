In Wasseralfingen wird man sich im kommenden Jahr etwas umgewöhnen müssen. In der Wilhelmstraße 17 wird dann etwas fehlen: Schreibwaren Rössler schließt zum Jahresende, „Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe“, wie es in einer kleinen Anzeige im Wasseralfinger Magazin „48 Grad Nord ,10 Grad Ost“ des Gewerbe- und Handelsverein heißt.

Keine Antwort auf Nachfrage

Auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ wollten sich die Inhaber, Markus und Nicole Grauf, nicht zu den Gründen der Geschäftsaufgabe äußern. Auch, ob jemand nachfolgen werde, ist unbekannt.

„Wir schließen unser Ladengeschäft zum 30. Dezember und möchten uns hiermit bei allen Kunden für die jahrelange Treue bedanken“, steht schließlich noch in der Anzeige.

Familie Grauf betreibt das Geschäft bereits seit 2013

Seit 2013 bereits führen die Graufs das Geschäft, davor hatte es seit 2004 Markus Graufs Bruder Rainer seit 2004 geführt. Mit dem Wegfall des Geschäfts fehlt nicht nur ein bloßer Schreibwarenladen, ein Familienunternehmen - bei Schreibwaren Rössler war noch eine Menge zusätzlich im Angebot.

So gab es Werkzeuge zu kaufen, gab es den Schlüssel- und Kopierdienst und seit einiger Zeit erweiterte ein DHL-Shop das Angebot. Es wird somit einiges fehlen im größten Aalener Ortsteil.