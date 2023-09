Für Markthändler wird’s bald teurer

Nur elf Prozent Kostendeckung weist der Wasseralfinger Wochenmarkt laut Stadtverwaltung auf, auf dem Aalener Wochenmarkt sind es 84 Prozent. Deshalb sollen auch im größten Stadtbezirk mit dem kleinsten Markt die Gebühren rauf. Von elf Euro für den Quadratmeter Marktstand auf 14 Euro pro Jahr, so wie in den anderen Stadtbezirken auch. Auf dem Aalener Wochenmarkt sollen die Marktbeschicker ab 1. Januar 37 statt bisher 34 Euro zahlen. Im Ortschaftsrat wurde darüber nun diskutiert.

Leider, so Ortsvorsteherin Andrea Hatam, hab der „kleine, aber feine“ Markt samstags auf dem Karlsplatz aktuell zwei Stände. Das habe mehrere Gründe, unter anderem die Konkurrenz des Wochenmarkts in Aalen oder Personalprobleme bei den Markthändlern. Die Gebührenerhöhung begründet die Stadtverwaltung mit den allgemeinen hohen Inflationskosten und den gestiegenen Personalkosten durch die Tariferhöhungen. Weil das Defizit bei den Marktgebühren zunehme, ist aus Sicht der Stadt eine „Anpassung“ erforderlich.

Er sei nicht grundsätzlich gegen eine Gebührenerhöhung, erklärte Peter Köditz (CDU), aber man müsse aufpassen, dass man die „Marktbeschicker nicht vergrault“. Denn die hätten auch mit deutlich gestiegenen Mehrkosten zu kämpfen. Albrecht Jenner (SPD) hält den Wasseralfinger Markt für sehr wichtig, er habe viele Stammkunden. Sein Vorschlag: Weil der Aalener Wochenmarkt zwei- bis dreimal im Jahr ausfällt, etwa wegen des Mountain-Bike-Weltcups, könnten doch die Händler vom Aalener Wochenmarkt ihre Stände in Wasseralfingen aufbauen, quasi als Ersatzmarkt. Dabei müsse man aber aufpassen, gab Hatam zu bedenken, dass es keine Stände sind, die den Markthändlern in Wasseralfingen Konkurrenz machen. Eine Käsestand oder ein Metzgerei-Stand dagegen seinen „hochwillkommen.“

Franz Fetzer (Freie Wähler) ist „nicht sonderlich begeistert“ von den Gebührenerhöhungen und es ist ihm „rätselhaft“, wo die hohen Kosten in Wasseralfingen herkommen sollen. Bauhofkosten könnten es wohl nicht sein. Für das vergangene Jahr gibt die Stadt für alle Wochenmärkte Aufwendungen in Höhe von rund 61.000 Euro an. Verrechnet mit den Erträgen gibt das für die Stadt ein Minus von rund 7700 Euro. Fetzer hatte eine Kostenrechnung beantragt, wie hoch die Aufwendungen für den Wasseralfinger Markt tatsächlich genau sind.