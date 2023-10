Eine 20 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend Anzeige bei der Polizei erstattet, weil sie von ihrem Ex-Partner mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Die Beamten trafen den 27 Jahre alten Mann in der Schmiedstraße an. Er hatte einen scharfen Revolver bei sich. Bei den ersten Ermittlungsmaßnahmen fanden die Polizisten einen weiteren scharfen Revolver. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt der 27-Jährige nach bisherigen Feststellungen nicht. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.