Die erste Stolperschwelle auf Aalener Stadtgebiet wird der Künstler Gunter Demnig am Samstag, 26. August, in Wasseralfingen verlegen.

Die Stolperschwelle, eine besondere Variante der bekannteren Stolpersteine, erinnert an die mehr als 400 KZ–Häftlinge, die zwischen September 1944 und Februar 1945 in Wasseralfingen inhaftiert gewesen sind. Im Auftrag des NS–Wirtschaftsministeriums sollten sie unter menschenunwürdigen Bedingungen Produktionsstollen graben. Neue Recherchen lassen den Schluss zu, dass weniger als die Hälfte der Häftlinge den Krieg überlebte.

Ein breites Bündnis aus Ortschaftsverwaltung, Stolpersteininitiative, dem Bund für Heimatpflege, der Organisation „Gegen das Vergessen“ sowie dem Stadtarchiv hat sich das Ziel gesetzt, der Opfer des Konzentrationslagers im Ortsbild angemessen zu gedenken. An der Ecke Kolpingstraße / Rosenstraße wird hierfür eine Stolperschwelle verlegt. Darüberhinaus installieren Stadtbezirk und Stadtarchiv an Orten, die mit dem Lager in Beziehung stehen, mehrere Informationstafeln — sogenannte „Orte der Erinnerung“. Der Ortschaftsrat Wasseralfingen unterstützt dieses Projekt aus seinem Ortschaftsbudget.