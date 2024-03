Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben das Heimspiel in der Württembergliga gegen den TV Gerhausen mit 19:29 verloren.

Ein denkbar schlechter Start

Für die ersatzgeschwächten SG2H-Damen startete die Partie denkbar schlecht. Nach knapp acht Minuten führten die Gäste mit 4:0. Janina Algaba erzielte per Siebenmeter den ersten Treffer für Hofen/Hüttlingen (9. Minute). Wenige Sekunden später legte Anne Scheppach den zweiten Treffer nach. Doch danach waren es wieder die Gäste, die das Spiel bestimmten. Zwischen der elften und 13. Minute gab es den zweiten 4:0-Lauf (8:2). Bis zur Pause pendelte der Rückstand der Gastgeberinnen zwischen sechs und acht Toren. Nach den ersten 30 Minuten führte Gerhausen mit 16:8.

SG2H-Damen setzen ein erstes Ausrufezeichen

Die SG Hofen/Hüttlingen kam stark aus der Kabine und setzte ein erstes Ausrufezeichen. Nina Funk, Lisa Funk und Janina Algaba erzielten drei Treffer (11:16). Nach 32 Minuten kehrte zumindest ein wenig die Hoffnung auf Zählbares zurück. Allerdings hielt diese nicht lange an. Denn nur drei Minuten später hatte Gerhausen wieder sieben Tore Vorsprung (19:11). Nach den Treffern von Nina Funk und Katharina Weiss kam die SG Hofen/Hüttlingen nochmals auf sechs Tore heran (14:20/40. Minute). Der TV Gerhausen reagierte daraufhin mit einer Auszeit - und diese hatte ihre Wirkung auch nicht verfehlt. Innerhalb kürzester Zeit traf Franziska Kaupp doppelt. Nun stand es 22:14 für die Gäste (43. Minute).

Gerhausen setzt sich ab

In den letzten 20 Minuten konnte sich der TV Gerhausen Tor um Tor absetzen. Gut zehn Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung dann erstmals zehn Tore (25:15). Johanna Mahler sorgte mit ihrem Treffer dann schließlich für den deutlichsten Vorsprung in diesem Spiel (26:15). Am Ende musste sich die SG Hofen/Hüttlingen mit 19:19 geschlagen geben. Den letzten Treffer für die Gastgeberinnen erzielte dabei Lotte Böhm. „Der TV Gerhausen hat es richtig gut gemacht, mit einem sehr guten Zug zum Tor. Aus dem Rückraum waren sie sehr wurfgewaltig. Meine Mädels haben es gut gemacht, allerdings hat uns ein Stückweit die Bank gefehlt, um ernsthaft dagegenzuhalten“, so Trainer Stefan Linsenmaier. Rückraumspielerin Alica Eiberger ergänzte dabei: „Wir haben nicht unser schlechtestes Spiel der Saison gemacht, vor allem bei den kurzfristigen Ausfällen. Es war in Ordnung, wie wir uns präsentiert haben. Schade war, dass wir ein paar freie Bälle haben liegen lassen und in der Abwehr sind wir nicht konzentriert genug gewesen. Nun heißt es: weitermachen und weiterkämpfen.“ Am 7. April steht dann die nächste Partie an. Einfacher wird diese Aufgabe allerdings nicht. Es geht gegen den Tabellendritten Sportfreunde Schwaikeim. Spielbeginn in der Hüttlinger Limeshalle ist um 15.10 Uhr.

SG2H: Fürst, Vierkorn – Algaba (5), Eiberger (3), Lisa Funk (2), Nina Funk (2), Harsch (2), Scheppach (2), Böhm (1), Kurz (1), Weiss (1), Schlauderer.