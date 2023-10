Erneut ein Spektakel zu Hause: SG2H-Herren erzielen in der Talsporthalle 42 Tore

In der Handball-Landesliga haben die Herren der SG Hofen/Hüttlingen trotz einiger Ausfälle zum zweiten Mal in dieser Saison die Marke von 40 Toren geknackt. In der heimischen Talsporthalle feierte die Mannschaft von Matthias Haas und Dominik Feil einen 42:37-Erfolg gegen HV RW Laupheim. Spieler des Abends war SG2H-Torhüter Jannis Brucker, der mit spektakulären Paraden dafür sorgte, dass Laupheim die Partie nicht enger gestalten konnte. Mit nun 10:2 Punkten steht Hofen/Hüttlingen weiterhin an der Tabellenspitze.

Achim Eiberger eröffnet den spektakulären Abend

Achim Eiberger erzielte den ersten von insgesamt 79 Treffern in diesem Spiel. Julian Schneider und Max Reiner drehten die Partie und so führte Laupheim nach zweieinhalb Minuten das erste und einzige Mal. Wiederum Achim Eiberger, Felix Jörg und Jonas Fürst sorgten für drei SG2H-Treffer in Serie (4:2). Doch Laupheim ließ sich erstmal nicht abschütteln. Zwei Tore durch Max Reiner bedeuteten den erneuten Ausgleich (4:4; siebte Minute). Doch je länger die Partie ging, desto stärker wurde die SG Hofen/Hüttlingen. Nach 24 Minuten betrug der Vorsprung erstmals fünf Tore (14:9). Mit einem Fünf-Tore Vorsprung wären die SG2H-Herren auch fast in die Pause gegangen ‐ wenn Laupheims Spieler Kenan Durakovic nicht getroffen hätte. 80 Sekunden vor der Halbzeit verkürtze er auf 15:19.

SG2H-Herren setzen sich immer weiter ab ‐ doch Laupheim verkürzt

Etwa eine halbe Minute nach Wiederanpfiff sorgte Achim Eiberger für die 20:15-Führung. Auf der anderen Seite verhinderte Jannis Brucker mit einer von insgesamt vielen starken Paraden den 16. Laupheimer Treffer. Nach Toren von Marius Haas und Achim Eiberger führte die SG Hofen/Hüttlingen in Minute 34 mit 22:15. Dominik Anlauf sorgte mit seinen Treffern zweimal für die deutlichste Führung des Abends (26:18 und 30:22). Eine gute Viertelstunde vor dem Ende schien die Messe eigentlich gelesen. Doch wie so oft im Sport, darf sich nie zu früh sicher sein. Laupheim verkürzte den Rückstand kontinuierlich ‐ und nach dem Treffer Timothy Anderson betrug der Rückstand acht Minuten vor dem Ende nun nur noch vier Tore (33:29). Die SG Hofen/Hüttlingen schaltete nun wieder einen Gang hoch. Nach drei Toren in Serie (Yannik Seeh, Felix Jörg und Ben Wolter) stand es nun 36:29.

Ereignisreiche Minuten für Debütant Ben Wolter

Für Ben Wolter waren es die ersten Minuten überhaupt im Dress der ersten Mannschaft. Diese hatten es in sich. Zweimal bewies er Nervenstärke, in dem er zwei Siebenmeter sehr souverän verwandelte. Sekunden vor dem Ende, unmittelbar nach seinem dritten Treffer, bekam er die Rote Karte. Er behinderte den Laupheimer Anwurf, da sich das Ganze innerhalb der letzten 30 Sekunden abspielte bedeutete dies: Rote Karte und Siebenmeter. Diesen verwandelte Julian Schneider zum 37:41. Maximilian Funk sollte schließlich das letzte Wort haben. Mit dem Ertönen der Sirene traf er zum 42:37-Endstand. Der Sieg wurde dann noch gebührend mit den Fans gefeiert. „Mit Kampf und einer guten Mannschaftsleistung haben wir gewonnen. Personell waren wir ziemlich geschwächt, trotzdem haben wir clever gespielt. In der ersten Halbzeit gab es viele technische Fehler, diese haben wir dann aber in der zweiten Halbzeit abgelegt und zu unserem Spiel gefunden“, so das Fazit von Trainer Dominik Feil. Torhüter Jannis Brucker war nach der Partie sehr zufrieden: „Nach einem kurzen Abtasten beider Mannschaften konnten wir unser Spiel dem Gegner aufdrücken und uns einen guten Vorsprung bis zur Halbzeitpause herausspielen. Daran haben wir im zweiten Durchgang gut angeknüpft. Dass ich Spieler des Spiels wurde, ehrt mich natürlich sehr. Als Torhüter ist das eine sehr große Auszeichnung.

Nun heißt es für die SG2H-Herren nochmals alle Kräfte beim TV Gerhausen (Samstag, 18 Uhr) zu mobilisieren, ehe im Anschluss eine fünfwöchige Pause ansteht.

SG2H: Brucker, Sauer - Jörg (9), Yannik Haas (8), Eiberger (8), Anlauf (5), Wolter (3), Seeh (3), Funk (3), Marius Haas (2), Fürst (1), Trögele, Hügler