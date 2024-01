Erinnerungen unsägliches Leid

Das KZ-Außenlager „Wiesendorf“ ist das dunkelste Kapitel Wasseralfingens. „Vernichtung durch Arbeit“ hieß das zynische Motto der braunen Machthaber, und das Leben und die Bedingungen der 400 dort ab September 1944 eingepferchten Häftlinge waren grausam und unmenschlich. Gewalt, Hunger und Erniedrigungen waren an der Tagesordnung. Viele Jahre lang wurde dieses Kapitel verschwiegen. Nun erinnert eine Tafel mit den Namen dieser 400 Menschen und eine Stele des Aalener Künstlers Werner Zaiß an das Schicksal dieser aus Polen stammenden Menschen.

Im August verlegte Gunter Demnig am Eingang des ehemaligen KZs (ein Außenlager des KZ Natzweiler im Elsass) eine „Stolperschwelle“ (wir berichteten). Zudem wurde an den ehemaligen Stollenanlagen unter der Kleingartenanlage „Erzweg“ eine Info-Tafel aufgestellt. Die Gedenkfeier in der vollbesetzten Sängerhalle mit Bürgern, Vertretern der Aalener Stolperstein-Initiative, des Bunds für Heimatpflege, dem Verein „Gegen Vergessen - für Demokratie“, aus Politik und Kirche war nun ein weiterer Akt der Erinnerung an das Unsägliche. Ortsvorsteherin Andrea Hatam hatte an diesen Jahrzehnte lang unliebsamen und damals gerne verschwiegenen „bedrückenden Teil der Geschichte“ erinnert.

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting zitierte einen Augenzeugen, November 1944: Frierende, ausgemergelte Zwangsarbeiter in blau-weißer Häftlingskleidung ziehen einen Leiterwagen. Was in dem Lager Wiesendorf geschah, „müssen die Wasseralfinger wahrgenommen haben“, so Brütting. Manche legten etwas zu Essen an den Wegesrand, nach dem Krieg war das „Echo zwiespältig“. Sich mit dieser dunklen Geschichte zu beschäftigen, galt in manchen Kreisen als „unnötig und gefährlich.“ Es war der frühere Aalener Stadtarchivar Karlheinz Bauer, der das Thema im Aalener Jahrbuch 1984 erstmals umfassend aufgriff und veröffentlichte.

Aalens heutiger Stadtarchivar, Georg Wendt, hat sich dem Thema ausgiebig gewidmet, recherchiert und seine Arbeit auch der Stolperstein-Initiative zur Verfügung gestellt. Eindrücklich und voller Fakten und greifbarer Eindrücke aus dieser Zeit schilderte er die Situation im KZ-Außenlager, an das seit August die Stolperschwelle an der Kolpingstraße/Rosenstraße erinnert.

An der „Schillerlinde“ erinnert die Erschießung von vier Häftlingen und nun auch eine Info-Tafel auf dem Wasseralfinger Friedhof an die aus Osteuropa stammenden Zwangsarbeiter. Marco Brenneisen (Stadtarchiv Mannheim) schilderte die Situation in den Außenlagern des KZ Natzweiler im Südwesten.

Zwischen Rathaus und Bürgerhaus wurden dann die Tafel mit den 400 Namen und das Kunstwerk von Werner Zaiß enthüllt. Die Stele zeigt Köpfe, Menschen „wie du und ich“, Köpfe, die zeitlos sind, aber eines auf den Punkt bringen: die Isolation und die Einsamkeit der Menschen, die nach Wasseralfingen verschleppt wurden.

An die 40 kamen allein in Wasseralfingen zu Tode. Als Todesursache wurde oft „Herzversagen“ oder „allgemeine Körperschwäche“ notiert. Im Flyer „Stolpersteine in Aalen“ heißt es dazu: „De facto sind sie verhungert.“