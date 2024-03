Emotionaler Abschied: Corinna Pavel hört auf

Das war eine Mitarbeiterversammlung der bewegenden und sehr emotionalen Art. Denn Corinna Pavel, seit 1999 Mitarbeiterin der Vesperkirche und seit 2011 Leiterin des Organisationsteams, hört auf. Pfarrer Uwe Quast war sehr bewegt, als er die „Frontfrau“ und das „Gesicht der Vesperkirche“ gehen lassen musste und zitierte etwas abgewandelt das Motto der diesjährigen Vesperkirche, die am 3. März zu Ende gegangen war: Er habe sie „immer als Segen erfahren.“

Mitarbeiter berichten

Bewegend war auch das Live-Gespräch im evangelischen Gemeindezentrum mit einem langjährigen, treuen Mitarbeiter. Er ist schwer erkrankt, will aber weiterkämpfen, hofft, dass der Herrgott ihm noch Zeit lässt, und er würde sich freuen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Er hat sich seit vielen Jahren unter anderem um die Schüler gekümmert, die hier in immer größerer Zahl Jahr für Jahr mithelfen - bei der Essensausgabe, beim Spülen, Servieren und vielem mehr. Schülerinnen und Schüler der Wasseralfinger Karl-Kessler-Schule hatten dann auch ihre Erlebnisse und Eindrücke von diesen vier Wochen geschildert.

3,5 Tonnen Kleider wurden gespendet

Inge Lenz, die „Chefin“ des Kleiderbasars, hatte einige Zahlen parat. Über 3,5 Tonnen Kleider, darunter sehr viel gut erhaltene, waren bei der 19. Auflage gespendet worden. Rund 3600 Teile wurden verkauft und mit dem Erlös in Höhe von 7234,50 Euro seien alle Erwartungen übertroffen worden.

Zu ihrem Abschied hatte Corinna Pavel erklärt, wie sie damals zur Wasseralfinger Vesperkirche gekommen war und dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. „Ihr werdet mir im nächsten Jahr total fehlen, sagte sie. Froh sei sie aber, dass mit Cornelia Maier eine tolle Nachfolgerin gefunden worden sei.

Nachfolgerin wird Cornelia Maier

„Sie kann Vesperkirche, da sie die Vesperkirche liebt“, begrüßte Quast Pavels Nachfolgerin Cornelia Maier. Wie Pavel sei auch sie im Sternzeichen eine Löwin. Pavel hatte, blickte Quast zurück, unter anderem ausgeklügelte Organigramme für die bis zu 140 Mitarbeiter erstellt. Zudem hatte sie das kostenlose Haareschneiden durch Friseur-Auszubildende organisiert und sich eingesetzt, dass auch die Prominenz regelmäßig in der Vesperkirche vorbeischaut. So waren in den vergangenen Jahren unter anderem die Frau von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Innenminister und der Sozialminister und Würdenträger der Landeskirche zu Gast.