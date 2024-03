Die Hauptversammlung der Wasseralfinger Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist von wichtigen Ereignissen und Ehrungen geprägt gewesen.

Der bisherige Vorsitzende Ralf Mayer legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Die Verantwortung übernimmt nun sein Stellvertreter Lars Stürzl. Die Mitglieder dankten Ralf Mayer für sein Engagement und wünschten ihm eine baldige Genesung.

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue und ihren Einsatz geehrt. Für zehn, 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft wurden insgesamt 46 Personen ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben sind die 60-jährige Mitgliedschaft von Gründungsmitglied und Ehrenmitglied Wolfgang Vogel sowie von Harald Büttner.

Schwimmabzeichentag zwischen 9. und 16. Juni

Die Berichte der Ressortleiter gaben einen Einblick in das vielseitige Engagement der Ortsgruppe. So lobte der Leiter für Ausbildung die starke Präsenz der Ortsgruppe beim Schwimmabzeichentag und die erfolgreiche Ausbildung zahlreicher neuer Rettungsschwimmer. Dieses Jahr findet der Schwimmabzeichentag zwischen dem 9. und 16. Juni statt.

Fokus auf Strömungsrettung

Der Leiter Einsatz hob die starke Präsenz der Ortsgruppe bei Absicherungen im Bezirk hervor, wie beispielsweise beim Adventsmarkt am Bucher Stausee. Ein Ausblick auf kommende Termine wurde gegeben, darunter auch der Wasserrettungsdienst in Grömitz (Ostsee), an dem neun Mitglieder der Ortsgruppe teilnehmen werden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem guten Ausbildungsstand im Bereich Einsatz, der für zukünftige Herausforderungen genutzt werden soll, insbesondere im Bereich der Strömungsrettung.

Die Leiterin für Wirtschaft und Finanzen gab einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben der Ortsgruppe. Hier wurden auch neue Anschaffungen für zeitgemäßes Ausbildungs- und Einsatzmaterial vorgestellt. Der Haushalt für 2024 wurde einstimmig beschlossen.

In den Gastreden lobte der neue DLRG-Bezirksvorsitzende Bernd Luther den Ausbau im Bereich Einsatz und verwies auf den Fokus der Ausbildung. Ortsvorsteherin Andrea Hatam betonte sah die Ortsgruppe mit ihrem jungen Team gut aufgestellt.

Die Hauptversammlung endete mit einem Ausblick auf kommende Projekte und Veranstaltungen sowie dem Dank an alle Mitglieder für ihr Engagement und ihre tatkräftige Unterstützung.