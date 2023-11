Die SG2H-Damen wollen die Punkte zu Hause behalten

Für die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag das sechste Spiel der Württembergliga-Saison an. In der heimischen Wasseralfinger Talsporthalle wird um 20.30 Uhr Aufsteiger SV Salamander Kornwestheim zu Gast sein.

Zwei Niederlagen in Serie setzte es zuletzt für die Mannschaft um die Trainer Stefan Linsenmaier und Marco Grupp. Den Kürzeren zog man allerdings gegen zwei sehr stark gestartete Mannschaften: Die Sport-Union Neckarsulm II hat bislang alle sieben Saisonspiele gewonnen und belegt den ersten Platz. Der TV Gerhausen hat nach sechs Partien 10:2 Punkte auf dem Konto und rangiert auf Platz drei. In Gerhausen zeigten die SG2H-Damen ein großes Kämpferherz, die Partie ging allerdings äußerst unglücklich mit 20:21 verloren. Aufmunternden Applaus, den sich die Spielerinnen nach der Partie für die Leistung auch redlich verdient hatten, gab es von den über 150 mitgereisten Fans.

Mit ein paar Tagen Abstand blickt Trainer Stefan Linsenmaier nochmals auf das Spiel zurück: „Ich bin immer noch enttäuscht, dass wir überhaupt nichts Zählbares mitgenommen haben. Ein Punkt wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen gewesen ‐ wenn wir effektiver in der Chancenverwertung gewesen wären und etwas weniger technische Fehler gemacht hätten.“ Doch Stefan Linsenmaier hatte im Spiel beim Tabellendritten auch viel Positives gesehen. „Die kämpferische Leistung war wirklich super, da kann ich dem Team definitiv überhaupt keinen Vorwurf machen.“

Fünf Spiele haben die SG2H-Damen in dieser Saison bislang absolviert und mit 4:6 Punkten befindet man sich auf dem siebten Tabellenrang.

Am Samstag steht für den weiteren Saisonverlauf ein richtungsweisendes Spiel an, gegen Aufsteiger und gleichzeitig auch Schlusslicht (1:9 Punkte, Platz zwölf) SV Salamander Kornwestheim. Bei einem Heimsieg könnten sich die SG2H-Damen von den Abstiegsrängen fernhalten und sich ans Mittelfeld der Liga orientieren. Sollte die Partie aber verloren gehen, rückt unten alles noch enger zusammen. Für Spannung in der Wasseralfinger Talsporthalle ist an diesem Samstag also gesorgt.

„Der SV Salamander Kornwestheim ist ein völlig unbekannter Gegner für uns. Aber es gilt ganz klar die Marschroute: Sie stehen im Tabellenkeller ‐ und wir wollen die zwei Punkte bei uns zu Hause behalten“, so Stefan Linsenmaier. Dabei fügte er noch an, dass man aus seiner Sicht die bessere Mannschaft sei und dies müsse man am Samstag dann auch zeigen. „Wenn wir wie in Gerhausen mit einer konsequenten Abwehr und einer starken Torhüterin agieren, dann werden wir das Ding schon wuppen“, ist Stefan Linsenmaier optimistisch.