Die SG2H-Damen haben erneut das Nachsehen

Für die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen hat es erneut nichts Zählbares gegeben. Gegen den TV Flein, Tabellenzweiter der Württembergliga, setzte es in der Wasseralfinger Talsporthalle eine 18:28-Heimniederlage.

Eine kuriose Unterbrechung in der Anfangsphase

Mit der Bürde von sechs Niederlagen in Serie trat die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp gegen den Tabellenzweiten TV Flein an. Die SG2H-Damen kamen sehr gut ins Spiel. Eine Unterbrechung der kuriosen Art gab es nach knapp vier Minuten. Durch die Lautsprecher kam die Durchsage, dass ein Fahrzeug die Rettungsgasse blockierte. Wie sich herausstellte, gehörte es Schiedsrichter Matthias Klose. Nach ein paar Minuten wurde die Partie schließlich fortgesetzt. Diese wog hin und her und nach einem Treffer von Janina Algaba stand es nach genau elf Minuten 4:4. Dazu zeigte sich SG2H-Torhüterin Stefanie Vierkorn in glänzender Form. Beim 5:4 von Gästespielerin Luisa Riek, die später zur Spielerin des Spiels gekürt wurde, war sie dann machtlos. Die Führung konnte Flein, auch bedingt durch ein zwischenzeitliches Überzahlspiel, weiter ausbauen. Nach 18 Minuten betrug der Rückstand fünf Tore (5:10). Nina Funk konnte zwar auf 6:10 verkürzen (22. Minute), doch Flein reagierte darauf mit drei weiteren Treffern. Nach 26 Minuten stand es 13:6 für die Gäste. Janina Algaba sorgte mit ihren beiden Treffern in Serie für ein wenig Hoffnung. Doch lange währte diese nicht, denn Elna Seitz hatte die passende Antwort parat. Sie traf zum 14:8-Halbzeitstand.

Der TV Flein hat alles im Griff

Im zweiten Durchgang lief bei den SG2H-Damen offensiv nicht viel zusammen. Der TV Flein dagegen war vor dem Tor eiskalt und führte nach 44 Minuten mit 21:11. Der Vorsprung wurde in der Schlussphase weiter ausgebaut und fünf Minuten vor dem Ende waren es sogar 13 Tore (28:15). In der Schlussphase konnte allerdings noch etwas Ergebniskosmetik betrieben werden. Zweimal Alica Eiberger und Carla Törner sorgten schließlich für den 18:28-Endstand. Trainer Stefan Linsemaier war von der Leistung seiner Mannschaft sehr enttäuscht: „Wir haben in der Offensive über 60 Minuten überhaupt nicht unsere Leistung auf die Platte gebracht. Deshalb haben wir auch relativ wenig Tore geworfen und völlig zurecht verloren.“ Nun steht erstmal die fünfwöchige Weihnachtspause an. Wie Stefan Linsenmaier betont, müsse man in dieser nun komplett abschalten. „Der Handball wird nun erstmal hinten angestellt und dann geht es im neuen Jahr weiter. Dann müssen wir immer arbeiten. Das Team kann es, nur wird es aktuell nicht auf die Platte gebracht.“ Die nächste Chance, die Niederlagenserie zu brechen, gibt es am Samstag, 20. Januar. MTG Wangen wird um 18.40 Uhr zu Gast in der Hüttlinger Limeshalle sein. Nur zwei Tage später steht dann das Nachholspiel gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen. Los geht es um 20 Uhr.

SG2H: Vierkorn, Fürst - Algaba (5), Nina Funk (4), Törner (3), Eiberger (3), Scheppach (1), Kurz (1), Bieg (1), Schlauderer, Halilovic, Lisa Funk, Böhm