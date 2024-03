Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben einen weiteren Schritt Richtung Landesliga-Meisterschaft gemacht. Gegen den TV Gerhausen gab es in der heimischen Wasseralfinger Talsporthalle einen niemals gefährdeten 34:21-Erfolg.

Ein überragender Start

Der Grundstein für den deutlichen Sieg wurde bereits in der Anfangsphase gelegt. Nach gut achteinhalb Minuten führte die SG2H bereits mit 7:1. Vorne zeigte man sich treffsicher und hinten stand die Abwehr sicher. Wie schon in Laupheim, zeigte sich Torhüter Jonas Rathgeb auch gegen den TV Gerhausen in überragender Verfassung. Nach der Partie wurde er verdientermaßen zum „Spieler des Spiels“ gekürt. In den darauffolgenden Minuten baute die SG2H den Vorsprung weiter aus. Nach gut 19 Minuten waren es acht Tore (11:3). Kurz vor der Pause konnte Gerhausen erstmals in dieser Partie zwei Tore in Serie erzielen. Luca-Max Baur traf doppelt (6:12/29. Minute). In der letzten halben Minute vor der Pause fielen noch drei Tore. Jonas Fürst konnte für Hofen/Hüttlingen auf 13:6 erhöhen. Gut 20 Sekunden später verkürzte Patrick Maier auf 7:13. Das Schlusswort gehörte schließlich Rückraumspieler Yannik Haas. Praktisch mit dem Ertönen markierte er den 14:7-Halbzeitstand. Yannik Haas war es schließlich auch, der den ersten Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte (15:7/31.). Außenspieler Felix Jörg markierte knapp eine Minute später den 16. SG2H-Treffer. In den weiteren Minuten pendelte sich der Vorsprung zwischen acht und neun Toren ein. In der 40. Minute hatte Daniel Bux, Gerhausens bester Torschütze, vorzeitig Feierabend. Nach einem harten Einsteigen gegen Felix Jörg sah er die Rote Karte. Der Landesliga-Spitzenreiter spielte weiter nach vorne und 16 Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung erstmals zehn Tore (24:14). Achim Eiberger war der Torschütze.

Ein spektakuläres Comeback von Torhüter Jannis Brucker

In der 50. Minute brandete großer Jubel in der Talsporthalle auf. Das hatte zwei Gründe: Der überragend parierende Torhüter Jonas Rathgeb bekam nach seiner Auswechslung großen Applaus. Auf der anderen Seite konnte Jannis Brucker sein Comeback nach langer Verletzungspause feiern. Dieses hatte es auch direkt in sich. In den gut zehn Minuten parierte er gleich drei Siebenmeter. „Es war ein Gefühl, als ob ich nie weg gewesen wäre. Sieben Wochen nach meiner Verletzung war dieser Abend einfach wunderbar“, freute sich Jannis Brucker nach der Partie. Den letzten SG2H-Treffer des Abends erzielte Abwehrchef Hendrik Hügler zum 34:20. Luca-Bauer war es schließlich vorenthalten, acht Sekunden vor dem Ende den Endstand von 34:21 zu markieren. „Wir sind von Anfang an heiß gewesen und hatten uns viel vorgenommen. Das hatten wir auch gleich umgesetzt: Eine gute Abwehr gestellt und vorne sind wir zu einfachen Toren im Gegenstoß gekommen“, so Hendrik Hügler. Wie der Abwehrspieler ergänzt, sei man gut aus der Pause gekommen. „Wir haben unseren Vorsprung weiter ausbauen, und gut durchwechseln können.“

Nachholspiel am Mittwoch

Bereits am kommenden Mittwoch ist die SG Hofen/Hüttlingen wieder im Einsatz. Es steht das Nachholspiel gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim an. Das Derby steigt in der Wasseralfinger Talsporthalle und beginnt um 20 Uhr. Die Meisterschaft kann dann allerdings noch nicht perfekt gemacht werden.

SG2H: Rathgeb, Brucker - Yannik Haas (8), Jörg (6), Trögele (4), Anlauf (3), Eiberger (3), Lukas Fürst (3), Marius Haas (3), Hügler (2), Jonas Fürst (1), Seeh (1), Funk, Joas.