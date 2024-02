Konstruktiv und sachlich ist die Dialogveranstaltung zu der geplanten Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus in der Wasseralfinger Bismarckstraße verlaufen.

Unter anderem Landrat Joachim Bläse, Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting und Ortsvorsteherin Andrea Hatam hatten darauf hingewiesen, dass die Große Kreisstadt sowohl rechtlich wie auch moralisch dazu verpflichtet sei, diese Unterkunft bereitzustellen und weitere Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Einige Bürger hatten aber ihre Bedenken geäußert, ob dies der richtige Platz für eine Flüchtlingsunterkunft sei. In dem ehemaligen Gemeindehaus, dem Kindergarten, dem Pfarrbüro und der Pfarrerwohnung sollen maximal 60 Menschen untergebracht werden, der Mietvertrag ist auf fünf Jahre befristet.

Ab Herbst sollen die notwendigen Umbauarbeiten beginnen. Die Gebäude gehören der Wohnungsbau, betreut wird die künftige Unterkunft vom Landratsamt. Mit der ehemaligen Musikschule in Aalen und der Friedensschule in Unterkochen wird in Wasseralfingen die dritte Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine im Aalener Stadtgebiet eingerichtet. Damit, so Brütting, habe Aalen seine Aufgabe erfüllt, weitere Unterkünfte seien nicht geplant. Ein ausführlicher Bericht folgt.