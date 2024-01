Großer Jubel beim TSV Westhausen. Der A-Ligist hat das Dreikönigsturnier der DJK-SG Wasseralfingen gegen Liga-Konkurrent TSG Abtsgmünd mit 3:0.

Westhausen überzeugt bereits in der Gruppenphase

Insgesamt nahmen 15 Mannschaften teil, diese wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die ersten zwei einer Gruppe qualifizierten sich sicher für das Viertelfinale. Die zwei besten Drittplatzierten komplettierten das Feld im Viertelfinale. Gruppe 1 wurde vom späteren Turniersieger TSV Westhausen (10 Punkte) angeführt. Platz zwei sicherte sich die DJK-SG Schwabsberg/Buch (8 Punkte). Dahinter folgten der TSV Hüttlingen (4 Punkte), TV Bopfingen (3 Punkte) und die Union Wasseralfingen (3 Punkte). Den Gruppensieg in Gruppe 2 sicherte sich der FC Ellwangen (9 Punkte). Der SSV Aalen und der SV Lauchheim folgten dahinter mit je sieben Punkte. Da der SSV Aalen das bessere Torverhältnis gegenüber dem Bezirksligisten Lauchheim hattem qualifizierte sich dieser als Zweiter für das Viertelfinale. Aber auch der SV Lauchheim war im Viertelfinale dabei. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der SC Nähermemmingen/Baldingen mussten mit je vier Punkten frühzeitig die Segel streichen. Der FV 08 Unterkochen war die stärkste Mannschaft in Gruppe 3. Zehn Punkte bedeuteten Rang eins. Die TSG Abtsgmünd (9 Punkte) und der SV Lautern (6 Punkte) erreichten ebenfalls das Viertelfinale. Die SG Bettringen (4 Punkte) und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II (0 Punkte) verabschiedeten sich bereits in der Gruppenphase.

Unterkochen scheitert im Neunmeterschießen

Im Viertelfinale machte der A-Ligist TSV Westhausen kurzen Prozess mit dem Bezirksligisten SV Lauchheim. 5:1 stand es am Ende. Im zweiten Duell A-Liga gegen Bezirksliga zog der A-Ligist nun den Kürzeren. Der FC Ellwangen verlor knapp mit 2:3 gegen die DJK-SG Schwabsberg/Buch. Im dritten Viertelfinale hieß es erneut Bezirksliga gegen A-Liga. Der FV 08 Unterkochen traf auf den Vorjahresfinalisten SV Lautern. A-Ligist SV Lautern durfte weiter vom Turniererfolg träumen, denn man setzte sich mit 5:4 nach Neunmeterschießen durch. Im letzten Viertelfinale kam es zum A-Liga-Duell. Der SSV Aalen unterlag klar mit 1:5 gegen die TSG Abtsgmünd.

Drei A-Ligisten im Halbfinale

Im Halbfinale waren nun noch drei A-Ligisten vertreten. Die DJK-SG Schwabsberg/Buch hielt für die Bezirksliga die Fahne hoch. Im ersten Halbfinale gewann der TSV Westhausen mit 2:0 gegen die DJK-SG Schwabsberg/Buch. Eine ganz klare Angelegenheit war das zweite Halbfinale. Die TSG Abtsgmünd marschierte mit einem klaren 5:1 gegen den SV Lautern ins Finale. Die Abtsgmünder begeisterten dabei mit teils tollen Spielzügen. Es war dabei der zweite Sieg gegen den SV Lautern. Schon in der Gruppenphase gewann die TSG. 5:1 war eines der Lieblingsergebnisse in der K.o.-Runde des Dreikönigsturniers. Der SV Lautern siegte mit 5:1 gegen die DJK-SG Schwabsberg/Buch. Somit stand fest: Die ersten drei Plätze gehen an A-Ligisten. Ein Spiel stand nun noch an - das große Finale. Nach den spektakulären 5:1-Siegen ging die TSG Abtsgmünd durchaus als Favorit ins das letzte Spiel. Den Turniersieg sollte sich aber der TSV Westhausen sichern. Mit 3:0 setzte sich das Team, das künftig von Günter Niggel trainiert wird, durch. Entsprechend groß war die Freude beim TSV Westhausen.

Überreicht wurde der Wanderpokal von Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, der begeistert war vom Turnier. „Die DJK-SG Wasseralfingen hat wieder in hervorragender Weise dieses Dreikönigsturnier ausgerichtet. Es ist beispielgebend was ehrenamtliches Engagement bewirken kann. Wenn das Dreikönigsturnier bereits zum 46. Mal ausgerichtet werden konnte, dann spricht es einfach für Wasseralfingen und die DJK.“ Mitorganisator Wolfgang Hügel von der DJK-SG Wasseralfingen war mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden: „Es waren insgesamt faire Spiele. Es zeichnete sich früh ein Favoritensterben ab. Die Bezirksligisten SG Bettringen und TSG Hofherrnweiler-Unterrombach schieden bereits in der Gruppenphase aus. Unter den ersten vier waren drei A-Ligisten und nur ein Bezirksligist. Damit zeigt sich, dass auch unterhalb der Bezirksliga guter Fußball gespielt wird.“ Begeistert war Wolfgang Hügel von der Resonanz und der Stimmung in der Talsporthalle. „Der SC Nähermemmingen/Baldingen hatte einen eigenen Fanklub mitgebracht. „Die Fans waren mit dem Zug angereist und hatten ihre eigenen Fahnen mitgebracht. Sie sorgten für eine klasse Stimmung. Insgesamt war die Talsporthalle wieder randvoll.“ Insgesamt fielen in den 38 Partien 156 Tore. Den klarsten Sieg konnte der FV 08 Unterkochen feiern, 10:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II.