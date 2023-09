Zebrastreifen an zwei Armen des Kreisverkehrs in der Hofwiesenstraße sollen künftig eine sichere Wegeführung für Fußgänger zum Wasseralfinger Talschulzentrum bieten, wenn die neue Fuß- und Radwegebrücke über den Kocher einmal gebaut sein wird. Im Hintergrund ist die Neubebauung an der Geschwister-Schabel-Straße sichtbar.

(Foto: Eckard Scheiderer )