Der 1. FC Stern Mögglingen gewinnt das DJK-Damenturnier

Der 1. FC Stern Mögglingen hat das Damenturnier der DJK-Dreikönigsturnierserie in der Wasseralfinger Talsporthalle gewonnen. Im Finale setzte sich Mögglingen mit 2:1 gegen den TSV Hüttlingen durch.

Mögglingen führt die Gruppe an

Sieben Mannschaften nahmen am Turnier teil, gespielt wurde dabei in einer Gruppe. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich für das Halbfinale. Dominiert wurde die Gruppe dabei von zwei Mannschaften: Dem 1. FC Stern Mögglingen und dem 1. FC Normannia Gmünd. Beide holten jeweils 15 Punkte. Aufgrund des besseren Torverhältnisses ging Rang eins an Mögglingen. Der TSV Hüttlingen (12 Punkte) und Titelverteidiger SV Segringen (9 Punkte) komplettierten das Halbfinale. Die SGM Hofherrnweiler/Wasseralfingen/Neuler (6 Punkte) der TSV Ruppertshofen (4 Punkte) und der 1. FC Normannia Gmünd II (ein Punkt) verabschiedeten sich bereits nach der Gruppenphase.

Klatsche für den Titelverteidiger

Im ersten Halbfinale traf der 1. FC Stern Mögglingen auf den SV Segringen. Die Mögglingerinnen machten mit dem Titelverteidiger kurzen Prozess und gewannen glatt mit 6:1. Sehr spannend war das zweite Halbfinale zwischen dem 1. FC Normannia Gmünd und dem TSV Hüttlingen. Der TSV gewann im Zehnmeterschießen mit 5:3 gegen die Normannia. Im kleinen Finale setzte sich der SV Segringen knapp mit 2:1 gegen den 1. FC Normannia Gmünd durch. Nun war alles angerichtet für das letzte Spiel am langen Dreikönigstag. Der 1. FC Stern Mögglingen traf auf den TSV Hüttlingen. In der Gruppenphase siegte Mögglingen knapp mit 2:1. Sollte sich Hüttlingen für diese Niederlage nun revanchieren können? Die Antwort lautete nein.

Auch im Finale konnte Mögglingen gegen Hüttlingen die Oberhand gewinnen. Erneut lautete der Endstand 2:1. Somit konnte sich Mögglingen über den Turniersieg freuen. „Die Halle war wieder sehr gut besucht und die Stimmung war richtig gut. Es gab viele torreiche Spiele und zum Glück hatte sich auch niemand verletzt. Mit dem Turnierverlauf sind wir sehr zufrieden“, so Mitorganisator Wolfgang Hügel von der DJK-SG Wasseralfingen.

Die Ergebnisse in der Übersicht: