CDU Wasseralfingen nominiert ihre Kandidaten

Die CDU Wasseralfingen hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Ortschaftsrats nominiert. Die Kandidaten sind aus Wasseralfingen und den Teil-orten, sind in Vereinen aktiv, viele Berufsgruppen sind vertreten, jung bis erfahren und auch die Kirchen sind vertreten.

„Der Ortschaftsrat ist sehr wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen, Wünschen und auch Sorgen zu vertreten“, so der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Armin Abele. Als größter Teil-ort von Aalen wolle die CDU nicht nur mit, in und für Wasseralfingen, sondern auch mit den Kandidaten für Gemeinde- und Kreistag für die gesamte Stadt und die Region mitgestalten. Ziel sei es, so Abele, stärkste Fraktion im Ortschaftsrat zu bleiben.

Die Listen

Die Kandidaten der CDU-Liste haben bereits viele Ideen für das Wahlprogramm gesammelt. Auf der CDU-Liste für den Ortschaftsrat stehen: 1. Josef Anton Fuchs, 2. Armin Abele, 3. Jürgen Roder, 4. Josef Kurz, 5. Rainer Abele, 6. Kai Uwe Wagner, 7. Marcel Pfleiderer, 8. Thomas Augustin, 9. Marius Stimm, 10. Selda Coban, 11. Ali Firtina, 12. Maik Hagen, 13. Jens Bürgin, 14. Michael Gänsler und 15. Nevzat Tosun.

Für den Gemeinderat wurden dem Stadtverband empfohlen: 1. Armin Abele, 2. Josef Anton Fuchs, 3. Marcel Pfleiderer, 4. Thomas Augustin, 5. Jens Bürgin und 6. Kai Uwe Wagner.

Für den Kreistag wurden dem Stadtverband empfohlen: Bernd Schiele, Armin Abele, Josef Anton Fuchs. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.