Er ist der letzte seiner Art auf der Ostalb. Die detailreichen und liebevoll gestalteten Krippen von Josef Bauer sind in viele Länder gegangen. Er baut sie aus dem, was er in der Natur findet. Und das nun schon seit 35 Jahren. Aber so gefragt wie früher sind sie lange nicht mehr. „Vielen Menschen fehlt eben heute der christliche Bezug oder sie geben Geld lieber für andere Dinge aus“, sagt der Wasseralfinger.

Am vierten Advent oder an Heiligabend werden traditionell in den Familien die Krippen aufgebaut. In diesem Jahr also am Sonntag. Und so eine Krippe gehörte früher einfach unter den Christbaum oder in die „gute Stube“.

Mehr als nur ein Hobby

Bauer vertrieb seine Krippen früher unter anderem über Oberammergau, wo sie bis nach Übersee gingen. Oder Familien kamen vorbei und kauften sie in seiner Krippenwerkstatt. Ein Rundgang dort zeigt, mit wie viel Kreativität und Liebe zum Detail er die Ställe für die Heilige Familie bastelt.

Für Bauer, der früher als Maschinenschlosser bei Alfing in Wasseralfingen arbeitete, sind die Krippen mehr als nur ein Hobby, in das er unzählige Stunden steckt. Eher schon fast schon eine Wissenschaft für sich.

Aus der Natur stammt das Baumaterial. Im Gebirge findet Bauer knorrige Wurzeln und Holzstücke, manchmal nach Lawinen oder der Schneeschmelze in Wildbächen, von der Natur schon „vorgearbeitet“. Manches prächtige Wurzelstück lässt er bewusst noch ein paar Jahre liegen, damit es die richtige verwitterte „Patina“ bekommt.

Gebaut aus Holz, Steinen und Moos

Für die Konstruktion der Ställe, Heuschober, Dach-Schindeln und des Gebälks benutzt er abgelagerte Holzstücke. Die werden gespalten: „Dadurch erkennt man den natürlichen Verlauf der Maserung und sie wirken sehr lebendig“, erklärt Bauer. Manches findet der Krippenbauer auch quasi vor der Haustüre, etwa die Steinfassaden.

Aus Steinchen vom Steinbruch beim „Bildstöckle“ auf dem Braunenberg hat er Wände „gemauert“, daraus Silikonabdrücke gemacht. Aus Steinchen hat er Wände „gemauert“, daraus Silikonabdrücke gemacht, in die dann eine spezielle porzellanartige Masse gegossen wird. Die Wände werden nachbearbeitet und auf „alt“ gemacht. Das „Bildstöckle“ hatte übrigens für Wasseralfingens berühmten Maler, Sieger Köder, eine ganz besondere Bedeutung.

Mit Moosen dekoriert der Wasseralfinger die Krippen und getrocknet wird aus Zupfmoosen das Material für die Bäume, in die er viel Arbeit steckt. Er drahtet Schwarzdorn-Zweige mit Draht zusammen oder nimmt Wurzelstücke, die dann mit Moos beklebt und mit irischem Moos beflockt werden.

Große Kinderaugen beim Anblick der Krippen

Auch wegen seiner Liebe zu den Bergen und Südtirol bevorzugt Bauer alpenländische Krippen, er baut aber auch welche im orientalischen Stil. Für die hat er wunderschöne Palmen ausgetüftelt. Sie entstehen in etwa fünfstündiger Arbeit aus Tannenzapfen, Schafwolle und bemaltem Tonpapier für die Zweige, für die Kokosnüsse verwendet er Espresso-Bohnen: Bei Bauers Arbeit steckt die Liebe eben im Detail.

Wichtig ist für Bauer, dass die Krippen „Wärme und Geborgenheit ausstrahlen“, außerdem soll gleich auf den ersten Blick möglichst viel von der Krippenszene zu sehen sein, indirekte Beleuchtung und flackernde Lagerfeuer rücken alles in eine heimelige Szene, die vor allem Kinder begeistert.

Früher brachte Bauer seine Krippen kofferraumweise nach Oberammergau. Aber auch dort, sagt er, gibt es immer weniger Läden mit Schnitzereien, frommem Kunsthandwerk oder eben Krippen. Aber er ist sich sicher: „Krippen und Menschen, die sie lieben, wird es immer geben.“