Am Sonntag, 10. Dezember, führt der Aalener Kammerchor unter der Leitung von Thomas Baur den ersten bis dritten Teil des Bach’schen Weihnachtsoratoriums in der katholischen Stephanuskirche in Wasseralfingen auf. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Unterstützung erhält der Chor vom Orchester „ensemble variable“, dem Aalener Organisten Hans-Roman Kitterer sowie von den aus dem Raum Aalen stammenden Solisten Natasha Schnur (Sopran) und Andreas Beinhauer (Bass).

Natasha Schnur studierte an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und an der Yale University. Hier spezialisierte sie sich auf Alte Musik. Zusammen mit dem Liedpianist Markus Hadulla tritt sie regelmäßig bei der musikalisch-literarischen Konzertreihe wort+ton in Winnenden auf.

Andreas Beinhauer stammt aus Aalen. Er absolvierte 2007 eine Gesangsausbildung bei Matthias Müller in Stuttgart. Diese führte er 2008 als Student der Hochschule für Musik in Karlsruhe fort. Dort schloss er 2014 seinen Master mit Auszeichnung ab. Seither bildet der Konzertgesang das künstlerische Schaffen von Andreas Beinhauer, der bereits zahlreiche Konzertreisen in die Schweiz, nach Frankreich, Ägypten und Südafrika absolviert hat. Sein Repertoire reicht von sakralen Werken bis zu Werken der Klassik und Romantik. Auch die Oratorien Bachs zählen dazu.

Bereits mit sechs Jahren bekam der Countertenor Jonathan Mayenschein Gesangsunterricht von Kai-Rouven Seeger. Mayenschein studiert seit 2016 in Dresden an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber bei Prof. Hartmut Zabel Gesang. Weitere musikalische Impulse gewann er durch Meisterkurse im Rahmen der Internationalen Bachakademie. 2018 gewann Mayenschein beim Bundeswettbewerb Gesang im Juniorwettbewerb den „Förderpreis der Stiftung Rosenbaum für besonders überzeugende Darbietung einer Barock-Arie.“ Beim Bach’schen Weihnachtsoratorium übernimmt Mayenschein die Altstimme.

Geboren in Stuttgart, studierte der Tenor Christopher B. Fischer in Karlsruhe und Leipzig. Er beeindruckt sein internationales Publikum durch kraftvolle Vokaldarbietungen, wie zuletzt im November beim New Vision Arts Festival in Hongkong. Mit herausragender Textverständlichkeit und einer packenden dramatischen Erzählweise fesselt er die Zuhörer.

Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) hat sein wohl bekanntestes Werk nicht komplett neu komponiert. Vielmehr hat er bereits früher entstandene Stücke wieder verwendet, etwa indem er sie mit einem anderen Text versehen hat. Denn knapp ein Drittel der Nummern aus dem Weihnachtsoratorium stammen ursprünglich aus anderen Zusammenhängen.

Tickets für das Konzert sind ab sofort bei der Tourist-Info, ADAC- Geschäftsstelle Aalen und online bei Eventim erhältlich.