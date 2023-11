Auch gegen Remshalden gibt es für die SG2H-Damen nichts zu holen

Der November war nicht der Monat der SG Hofen/Hüttlingen in der Württembergliga. Die Handballerinnen konnten keinen einzigen Punkt holen. Im letzten Spiel des Monats gab es gegen den vor dem Spiel Tabellenvorletzten SV Remshalden eine 22:28-Heimniedederlage.

Remshalden geht schnell mit 3:0 in Führung

Mit der Bürde von vier Niederlagen im Gepäck, startete die Partie denkbar schlecht für die SG Hofen/Hüttlingen. Nach gut zweieinhalb Minuten führte der SV Remshalden in der Wasseralfinger Talsporthalle mit 3:0. Nina Funk verkürzte in der dritten Minute auf 1:3. Im Laufe der ersten Halbzeit konnte Remshalden den Vorsprung mehr und mehr ausbauen. Obwohl SG2H-Torhüterin Barbara Fürst, die im gesamten Spiel sehr gut aufgelegt war, einige starke Paraden zeigte, führte Remshalden nach genau einer Viertelstunde mit 9:4. Die beiden Trainer Stefan Linsenmaier und Marco Grupp reagierten darauf mit einer Auszeit. Diese sollte ihre Wirkung auch nicht verfehlen. Alica Eiberer konnte mit ihren beiden Treffern auf 6:9 verkürzen. Mitentscheidend für die Niederlage war die torlose Phase zwischen der 18. und 27. Minute. Remshalden dagegen traf in dieser Zeit insgesamt viermal und führte nun 15:7. Vanessa Marre konnte mit ihrem Treffer zum 8:15 die Durststrecke beenden. Den letzten Treffer vor der Pause erzielte Carla Törner per Siebenmeter zum 9:15 aus Sicht der SG Hofen/Hüttlingen.

Hofen/Hüttlingen macht es wieder spannend

Auch der erste Treffer der zweiten Halbzeit ging auf das Konto der stark spielenden Carla Törner, ebenfalls per Siebenmeter. Die SG2H-Damen konnten den Rückstand in den darauffolgenden Minuten Tor um Tor verkürzen. Nachdem Paulina Harsch in der 47. Minute zum 18:20 traf, war die Partie wieder komplett offen. Remshalden wirkte nun verunsichert und man bekam den Eindruck: Jetzt kippt das Spiel. Daran glaubte zu diesem Zeitpunkt auch Trainer Stefan Linsenmaier: „Man muss dann aber einfach weiter dran bleiben und im Angriff noch eine Schippe drauflegen. Ich muss dahin gehen, wo es wehtut, mich durchtanken und das Tor erzwingen. Dann kippt das Spiel. Genau in dieser Phase kamen dann leider wieder die technischen Fehler: Abspielfehler und Fangfehler. Diese luden Remshalden zum Gegenstoßlauf ein. Innerhalb weniger Minuten wurde es dann wieder deutlich.“ Es folgten fünf Remshaldener Treffer in Serie und spätestens nach dem 25:18 von Carolin Lösch (54. Minute) war die Partie entschieden. Den letzten SG2H-Treffer erzielte Alica Eiberger mit dem Ertönen der Schluss-Sirene zum 22:28-Endstand. Mit Katrin Anlauf und Alina Neher konnten gleich zwei Spielerinnen ihr Saisondebüt in der ersten Mannschaft feiern. Beide waren noch kurz zuvor für die zweite Mannschaft, die in Bartenbach mit 39:15 siegte, im Einsatz. Auch Carla Törner war am Samstag doppelt im Einsatz. Alle drei stießen erst im Laufe der Partie zur Mannschaft. Umso bemerkenswerter war Carla Törners Auftritt, mit insgesamt sieben Treffern.

Stefan Linsenmaier ist mit der Abwehrleistung unzufrieden

Erstmals in dieser Saison konnte Remshalden 28 Tore erzielen, genau das bemängelte Stefan Linsenmaier nach dem Spiel: „Zu Beginn der Saison hatte uns ausgezeichnet, dass wir wirklich eine bockstarke Abwehr hatten. Die Gegner taten sich sehr schwer ein Tor zu erzielen, und mussten dafür wirklich kämpfen. Momentan ist es aber so, dass wir den Gegner fast schon zu Toren einladen.“ Wie Stefan Linsenmaier ergänzt, sei man überhaupt nicht gewillt, einen Schritt mehr zu machen oder zu foulen, wenn es brenzlig wird. „Dann lassen wir den Ball immer weiter laufen und irgendwann ist jemand frei. Es fehlt uns total, dass wir da den Biss in der Abwehr nicht bekommen.“ Durch den Sieg ist der SV Remshalden, der alle fünf Punkte auswärts holte, nun an der SG Hofen/Hüttlingen vorbeigezogen. Remshalden rangiert auf Rang acht und Hofen/Hüttlingen auf neun. Bereits am kommenden Samstag steht für die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp das nächste Heimspiel in der Wasseralfinger Talsporthalle an. Um 19.45 Uhr geht es gegen den Sechsten HSG Böblingen/Sindelfingen.

SG2H: Fürst - Törner (7), Nina Funk (3), Eiberger (3), Marre (2), Harsch (2), Bieg (2), Kurz (1), Böhm (1), Anlauf (1), Scheppach, Neher, Vierkorn