Am ehemaligen Wasseralfinger KZ wird eine Stolperschwelle verlegt

„Vernichtung durch Arbeit.“ Dieses Schicksal hatte das Nazi–Regime auch für die rund 400 polnischen Zwangsarbeiter vorgesehen, die zwischen Ende September 1944 und Februar 1945 unter unvorstellbaren Verhältnissen im KZ Wiesendorf für die Rüstungsindustrie in Wasseralfingen schuften mussten. Mindestens 37 überlebten die grausamen Torturen in diesem Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler (Elsass) nicht. Nach der Auflösung des Lagers wurden die anderen in verschiedene Lager gebracht, etwa nach Dachau oder Vaihingen. Diesen Menschen wird nun mit einer „Stolperschwelle“ dort gedacht, wo das Lager stand. Außerdem werden Info–Tafeln an das dunkelste Kapitel Wasseralfingens erinnern.

Zwangsarbeiter in fünf auf Wasseralfingen verteilten Lagern gab es bereits. Es waren Kriegsgefangene, beispielsweise aus Russland. Diese Lager waren aber nicht mit dem KZ Wiesendorf zu vergleichen. Das hatte eine andere Dimension. Ein Überleben der gequälten und erniedrigten Menschen war nicht vorgesehen, ja nicht erwünscht. Die Polen stammten aus dem „Warschauer Aufstand“, der am 1. August 1944 begann und nicht mit dem verzweifelten wie heldenhaften Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto 1943 zu verwechseln ist. Die nach Wassseralfingen verschleppt wurden, waren zwischen 15 und 59 Jahre alt. Zutiefst erschütternd ist es, wenn man die Beschreibungen ihres Lebensalltags liest.

Bewacht wurden sie von SS–Wächtern, für die eigentliche Arbeit war die „Organisation Todt“ zuständig. Die bestand unter anderem darin, die Stollen am Erzweg für die Produktion vor allem von Kurbelwellen zu bauen. Die Produktion sollte wegen der zunehmenden Luftangriffe unter Tage verlegt werden. Die Arbeit im Stollen war mörderisch. Ein Zeitzeuge äußerte sich so: „Die deutschen Arbeiter bei Alfing wetteten oft untereinander, wie viele Tage der eine oder der andere Kranke noch zur Arbeit erscheine.“ Es gab einen jüdischen Lagerarzt, in seinem Tagebuchauszug schreibt er: „Da waren 400 Polen…meine Freunde sind alle Polen. Ich bin der einzige Jude.“ Der Arzt konnte so gut wie nicht helfen. Ihm standen nur ein paar Salben zur Verfügung. Das war auch so gewollt.

Zwar versuchten Wasseralfinger Bürger immer wieder — das war streng verboten — den Menschen heimlich Essen zukommen zu lassen. Es nützte nichts. Die Schwerstarbeit, die eine Form des Terrors war und die ganzen Bedingungen ließen schon Ende November 1944 die ersten sterben. Angegeben wurde dann oft „Herzversagen“ oder „allgemeine Körperschwäche“. Im Klartext heißt das: Sie sind verhungert. „Mit der Firma Alfing Kessler kam das KZ nach Wasseralfingen“, sagt Josef Mischko von der Initiative Stolpersteine Aalen und es gehe darum, die Geschichte aufzuarbeiten, aus ihr zu lernen. Die Zeit dazu sei reif und die Aufarbeitung sei „extrem wichtig“, findet Ortsvorsteherin Andrea Hatam, der Ortschaftsrat stehe auch „absolut dahinter“.

Erstmals mit diesem Kapitel beschäftigt hatte sich der frühere Aalener Stadtarchivar Karlheinz Bauer im Aalener Jahrbuch 1984. Mit seinen Nachforschungen machte er sich nicht nur Freunde. Diese Dinge, so hieß es, solle man doch ruhen lassen. Wieder ein Stück weit ins Gedächtnis kam der durch die Zwangsarbeiter gebaute Stollen zwischen Erzweg und Alfing, als Anfang 2015 ein kleines Stück auf der Kleingartenanlage hinabstürzte und die Anlage gesperrt wurde. Bauers Nachfolger Roland Schurig hatte die NS–Zeit in Aalen aufgearbeitet, der jetzige Archivar Georg Wendt hat das Thema weitergeführt, einen Schwerpunkt bildet auch die Nachkriegszeit. Er dankt dem Bund für Heimatpflege für die „massive Unterstützung“, Albrecht Jenner, der auch im Ortschaftsrat aktiv ist, ist da einer der Stellvertreter für dieses Engagement. „Stolpersteine“ gibt es im Aalener Stadtgebiet schon einige. Auch, aber nur für die in Aalen einst lebenden und später ermordeten Juden. Die „Stolperschwelle“, etwa einen Meter lang, soll an die Wasseralfinger Opfer erinnern. Gemäß eines Spruchs aus dem Talmud, wie ihn Fred Ludwig, Sprecher der Aalener Stolperstein–Initiative, zitiert: Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.

Stolperschwelle