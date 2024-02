Alles klar? Jeder Narr ist anders

Nach drei Jahren Pause sind beim Gemeindefasching der katholischen Kirchengemeinde Sankt Stephanus in der Sängerhalle in Wasseralfingen wieder die bunt kostümierten Närrinnen und Narren los gewesen. Ganz nach dem Motto des kurzweiligen Abends: „Jeder Narr ist anders“.

Auf pointierte Weise führten Jutta Schaff, die gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, und Eckard Scheiderer als der Pop- und Hippiezeit nachhängendes Moderatorenduo durchs bunte Programm. In Zeiten von Gleichberechtigung und männlicher Emanzipation ausdrücklich unterstützt nicht von einer Assistentin, sondern einem Assistenten in Gestalt von Joachim „Jojo“ Rieger. Der hatte sich dafür ins würdevolle Gewand eines Novizen geworfen. Bestritten wurden die drei bunt gemixten und abwechslungsreichen Programmstunden ausschließlich von Akteurinnen und Akteuren aus der Kirchengemeinde. Für „Aufstände“ und die Bewegung im Saal sorgte Christoph Abele mit diversen Tanz- und Schunkelrunden. Er ließ dann auch die Tanzwütigen bis weit nach Mitternacht nicht zur Ruhe kommen.

Was eisernes Üben beim Tanzen ausmachen kann, stellten das DJK-Tanzmariechen Madita Bolsinger (trainiert von Bettina Bolten), die Jugendgarde der DJK Wasseralfingen mit ihren Trainerinnen Lea-Sophie Wolter und Jule Eiberger sowie die DJK-Juniorengarde unter der Regie von Jasmin Wörz, Ronja Wagner und Jule Fischer mit ihren fast schon an sportliche Höchstleistungen reichenden Auftritten unter Beweis. In der Bütt schilderte Martina Funk eindrucksvoll und mit viel Augenzwinkern ihre Erlebnisse als Oberfränkin, die seit Jahrzehnten in Wasseralfingen lebt. „Jojo“ Rieger und Sohn Dominik strapazierten die Lachmuskeln mit dem Sketch vom Wunsch nach der Reparatur einer Schreibmaschine, bei der das „F“ hängt - und das in Zeiten von Computer und Co. Eckard Scheiderer schlüpfte erstmals auch beim Gemeindefasching in seine seit über 20 Jahre beim Wasseralfinger Rathaussturm erprobte Rolle des Bendelesschneiders.

Für den musikalischen Genuss im Programm sorgte die Sängerlust Treppach mit ihrem Auftritt unter Leitung ihres Dirigenten Chris Wegel. Der Hinweis, dass der Chor in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern kann, durfte dabei nicht fehlen.