Ärztin aus Venezuela kämpft gegen Fachkräftemangel

Am Samstag feierte die Bru–Perez–Fachakademie eine glamouröse Eröffnungsfeier. Neben Bürgermeister Karl–Heinz Ehrmann und Ortsvorsteherin Andrea Hatam fanden viele Gäste und Neugierige den Weg zu den neuen Firmenräumen. „Mit dem neuen Standort beginne eine neue Phase in der Firma“, betonte die Geschäftsführerin und Gründerin Anyeli Bru–Perez, auch genannt „Angie“.

Als ausländische Ärztin aus Venezuela hatte sie mit ihrer Einwanderung nach Spanien kein Glück, denn sie blieb trotz erfolgreicher Approbation arbeitslos. Doch sie fand einen Ausweg. Während eines Besuchs in Deutschland lernte sie etwas Neues kennen: ein liberales Einwanderungsrecht und Facharztweiterbildungen in ihrer Wahlfachrichtung. Anstelle von zusätzlichen Kosten gebe es kostenlose Facharztweiterbildungen in der Wunschfachrichtung mit Gehalt, ohne Zulassungsbeschränkungen und Anerkennung von im Ausland geleisteten Weiterbildungen. „Im globalen Vergleich nicht selbstverständlich“, betont sie.

Vor vier Jahren habe sie und ihr Mann Marlon Pudellek dann angefangen, Ärzte im Ausland zu beraten und sprachlich auszubilden. Denn das Erlernen der deutschen Sprache sei essenziell. Auf Wunsch der Ärzte und wegen einer hohen Nachfrage der Kliniken wurde kurze Zeit später das Partnerprogramm für Kliniken gegründet. „Dadurch schaffen wir es, qualifizierten spanischen und lateinamerikanischen Ärzten eine Zukunft zu schenken und den Personalbedarf in den Kliniken auszugleichen“, so Bru–Perez weiter.

Als sie als Ärztin in den Beruf trat, habe sie bemerkt, dass viele Abteilungen der Kliniken aus Mangel an Personal schließen mussten, erzählte sie unter Tränen in ihrer Begrüßungsrede den Gästen. Das sei für sie ein Schock gewesen. Da Deutschland für Lateinamerikaner einige Vorteile biete, sei sie auf die Idee gekommen, auf Social Media ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Die Follower seien begeistert gewesen und hätten schnell angefangen, Deutsch zu lernen.

Kurz danach, im Jahr 2019, habe man dann die Akademie gegründet. Und wenige Monate später seien schon die ersten Ärzte in Deutschland angekommen. Bei „Bru–Perez“ arbeite man mit der Intension, die Region zu stärken. „Was für eine schöne Welt und diese schönen Berge, dort möchte ich auch leben“, bekomme sie tagtäglich auf ihre Posts als Reaktion. Ihre Forderung: „Man muss das Regierungspräsidium und das Ausländeramt gut vorbereiten, weil man hier dringend diese talentierten Ärzte braucht.“ Und sie sagt weiter: „Wie schön wäre es doch, wenn es für die Patienten keine Wartezeiten mehr gebe, weil man ausreichend Ärzte hat.“

Selbstverständlich sei eine langfristige Lösung, mehr Studienplätze zu haben und auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wichtig, aber bis dahin dürfe unsere Region nicht darunter leiden. „Darum kümmern wir uns, das ist unser Beitrag für die deutsche Wirtschaft“, so die Geschäftsführerin. Jeder Einzelne sei Botschafter Deutschlands. Man wolle, dass diese Ärzte in Deutschland eine Heimat finden und langfristig bleiben. Beste medizinische Versorgung und ein neues Gesundheitssystem könne man nur gemeinsam aufbauen. Als nächstes wolle man auch mit Krankenschwestern oder Zahnärzten zusammenarbeiten. Weil man wisse, dass Deutschland ein Fachkräfteproblem habe. Mittlerweile habe man rund 60 Mitarbeiter weltweit und 2000 Ärzte, die sich auf ihren Dienst in Deutschland vorbereiten. „In Baden–Württemberg wurden in diesem Jahr ungefähr 2500 Anträge von Drittstaatlern auf Approbation gestellt“, erklärt Marlon Pudellek. Es dauere im Schnitt anderthalb Jahre, um die Ärzte vorzubereiten und auf ein entsprechendes sprachliches Niveau zu bringen. Den Approbationsprozess übernehme dann die Firma Bru–Perez. Man vermittle auch Praktika in Kliniken, um das sprachliche Vermögen in der Praxis zu testen.

Doch Pudellek übt auch Kritik, denn die Bru–Perez vermittle Ärzte nach ganz Deutschland, Baden–Württemberg sei das Land, dass am längsten für die Bearbeitung der Approbationsanträge brauche. Leider dauere es manchmal bis zu zwei Jahren. In Bayern liege das Maximum bei einem Jahr. Die Vermutung, die Flüchtlingskrise bremse die neuen Ärzte für Deutschland aus. Was schwierig sei, denn alle würden in „the Länd“ wollen. Die Planbarkeit sei allerdings bei diesen Einwanderungsprozessen entscheidend.

Aufgrund dieses Mangels sei Dr. Natalia Schröder, sie arbeite nun als Assistenzärztin in der Neurologie des Ostalb–Klinikums Aalen, beinahe das Geld ausgegangen. An die Zustände in Kolumbien erinnert sich die Fachärztin mit Grauen. „Ich wurde dort am Klinikum acht Monate nicht bezahlt, mit der Begründung, dass die Krankenkasse nicht bezahlt und so könne man auch kein Gehalt zahlen“, so Dr. Natalia Schröder. Für ihre Ausbildung zur Fachärztin habe sie in Kolumbien umgerechnet 60.000 Euro aus eigener Tasche bezahlt. Ohne die Unterstützung ihrer Mutter hätte sie das nie geschafft.

Auch in den Vereinigten Staaten habe sich viel zum Nachteil entwickelt. Der „Amercian Dream“ sei ausgelutscht, so Pudellek. Jetzt gebe es Spätzle mit Soße. Anyeli Bru–Perez betont abschließend: Sie selbst habe sich in Deutschland in ihrem Fachgebiet weiterentwickeln können, ihren Mann kennengelernt, eine Familie aufgebaut und dafür sei sie dem Land sehr dankbar. „Deutschland ist meine Heimat.“