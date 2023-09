566 Begegnungen an nur zwei Tagen

Mit 66 Teams aus 37 Vereinen hatte die 41. Auflage des Zweier–Mannschafts–Turniers der Tischtennis–Abteilung der Aalener Sportallianz eine zufriedenstellende Resonanz aufzuweisen. 566 Begegnungen wurden in zehn Wettbewerben ausgetragen. Bernd Engmann mit seinem Team sorgte für einen reibungslosen Ablauf des Traditionsturniers.

In der Damen–A-Klasse setzten sich die Favoritinnen Miriam Kuhnle/Yeliz Kocbinar (TSV Untergröningen/TV Mögglingen) durch. In der Herren–A-Klasse reichte es für Vorjahressieger Marcel Klein (SC Lehr), der in diesem Jahr mit seinem Bruder Markus Klein antrat, nur zu Platz drei .Philipp Wagner (TTF Neuhausen) und Bernhard Weiß (DJK Ellwangen) sicherten sich ungeschlagen den Titel. Die TSG Hofherrnweiler errang erstmals den Pokal für den erfolgreichsten Verein.

Ohne Niederlage bestritten Tim Grabsch und Leon Nuding, TSV Dewangen, das Turnier bei den Schülern U13/U12. Zweite wurden Leo Diemer und Tim Klopfer, SV Ebnat vor Jona Rudolf und Felix Steiger, VfL Gerstellen.

Ebenfalls ungeschlagen waren Carmela Calzetta und Ellen Mokry, TSB Schwäbisch Gmünd, bei der weiblichen Jugend U19 vor Nina Tietze/Jule Wiedl, TTC Leinzell. Dritte Gwen Klein und Lea Lutz, TTG Süssen.

Nichts anbrennen ließen Felix Ruf und Benedikt Breuer (TSG Hofherrnweiler) bei der männlichen Jugend U19. Ungeschlagen sicherte sich das Team den Turniersieg vor Jonas Prenting/Kiriana Isakova, PSV Heidenheim und Fabian Tietze/Lukas Tietze, TTC Leinzell.

Bei den Senioren dominierten Frank Elseberg mit Peter Schillinger, SSV Ulm/TSV Herrlingen und verwiesen Klaus Leinmüller/Guido Royla, TSG Hofherrnweiler auf Rang 2. Dritte wurden Jürgen und Bernd Haag, SC Hermaringen.

Stark besetzt war die Mixed–Konkurrenz, bei der sich Annika Müller mit Maximilian Müller, TSV Weißenhorn, gegen Julia Single mit Stefan Single, SV Ebnat, durchsetzen konnten. Rang 3 blieb für Tina Gramling und Andreas Scherer, TSG Hofherrnweiler.

Um den Finaleinzug in der Herren D–Klasse besiegten Arthur Fried/Manuel Köditz, TG Hofen, die Mannschaft Wilhelm Wagner/Igor Fahrenbruch, Aalener Sportallianz, mit 3:0. Mit dem selben Ergebnis zog Toni Weber/Manuel Richter, SV Waldhausen, gegen Tim Faller und Benjamin Vitek, DJK Ellwangen, in das Finale ein. Dort sah Waldhausen lange Zeit wie der sichere Sieger aus, ehe Hofen das Spiel im fünften Satz des letzten Spiels noch drehen konnte und mit 3:2 den Turniersieg errang.

Mit 3:1 gelang Felix Ruf mit Benedikt Breuer, TSG Hofherrnweiler, der Finaleinzug in der Herren C–Klasse gegen Markus Meyer und Daniel Mercaldi, SV Ebnat. Im zweiten Halbfinale besiegten Oliver Fischer und Manuel Uhrle, TTC Neunstadt, ihre Vereinskameraden Steffen Bühler und Willi Renn klar mit 3:0. In einem ausgeglichenen und spannenden Finale holte sich die TSG Hofherrnweiler mit 3:2 den Turniersieg. In einer stark besetzten Herren B–Klasse schalteten Michael Schmalz/Manfred Pietsch, DJK Ellwangen, das Team Jürgen und Bernd Haag, SC Hermaringen mit 3:1 aus. Ebenfalls mit 3:1 unterlagen Dietmar Mezger/Daniel Kun, Aalener Sportallianz, der Mannschaft Georg Mühlberger/Marcus Böhm von SV Waldhausen. Im Endspiel ließen die Ellwanger nur eine Niederlage zu und besiegten das Team aus Waldhausen mit 3:1.

Die mit sieben Teams besetzte Herren A–Klasse wurde im Modus „Jeder–gegen–Jeden“ ausgetragen. Zu hochklassigen und spannenden Begegnungen kam es zwischen den drei Landesklassen–Teams aus Lehr, Lauchheim und Ellwangen/Neuhausen. Philipp Wagner und Bernhard Weiß, TTF Neuhausen/DJK Ellwangen, siegten gegen Matthias Schmid/Michael Ertle, SV Lauchheim, mit 3:1 und behielten auch gegen Marcel und Markus Klein, SC Lehr, in einem ausgeglichenen Spiel mit 3:2 die Oberhand. Um Platz 2 konnten die Lauchheimer in einem spannenden Match das Team aus Lehr überraschend mit 3:2 besiegen. Vierte wurden Oliver und Lukas Janocha, SV Plüderhausen/TSB Schwäbisch Gmünd.

In der Damen A–Klasse waren Miriam Kuhnle und Yeliz Kocbinar, TSV Untergröningen/TV Mögglingen, deutlich überlegen und errangen ohne Niederlage den Turniersieg. Auf Rang 2 spielte sich das Team Heidrun Gsell und Ulrike Schmid, TTC Kottspiel. Dritte wurden Heike Nieß und Katharina Mäurer, TSG Abtsgmünd.

Nicht zuletzt durch die beiden Turniersiege von Felix Ruf gelang es erstmals der TSG Hofherrnweiler mit 40 Punkten den Wanderpokal für den punktbesten Verein zu erringen. Platz 2: Aalener Sportallianz mit 26 Punkten. Platz 3: TTC Neunstadt mit 22 Punkten