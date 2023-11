Die Wohnungsbau Aalen hat das Richtfest für ihr neues Projekt an der Schwester-Ingona-Straße gefeiert. In Anwesenheit zahlreicher Gäste wurde der Richtspruch gesprochen und somit ein wichtiger Meilenstein in der Bauphase erreicht. Das Projekt umfasst insgesamt 28 Wohneinheiten, von denen acht als geförderte Wohnungen zur Verfügung stehen werden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Oberbürgermeister Frederick Brütting betonte die Wichtigkeit von bezahlbarem Wohnraum und dankte der städtischen Tochter für ihr Engagement in diesem Bereich. Auch Ortsvorsteherin Andrea Hatam lobte das Projekt und betonte die positiven Auswirkungen auf die Entwicklung des Stadtteils Wasseralfingen.