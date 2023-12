Von der Sonne geblendet, hat ein 19-Jähriger kurz vor 12 Uhr am Donnerstagmittag mit seinem Auto eine Verkehrsinsel überfahren. Dabei wurde die Ölwanne seines Fahrzeugs aufgerissen. De rjunge Mann war auf der Kreisstraße 3325 zwischen Fachsenfeld und Wasseralfingen unterwegs. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. An der Verkehrsinsel samt aufgestelltem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.