Zwei Standardtore entscheiden das Spiel

Der SV Waldhausen schlägt den Titelkandidaten Türk Spor Neu-Ulm verdient mit 2:0 und ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Das Team von Trainer Jens Rohsgoderer war von der ersten Minute an richtig gut in der Partie und zog das Spiel direkt an sich. In der 8. Minute legte Eric Schönherr den gefühlvoll getretenen Freistoß von Vedat Yel im Sechzehner quer und Leon Weber musste den Ball nur noch am Gästekeeper vorbei zum 1:0 über die Linie drücken. Auch in der Folge bestimmte der SVW weiter das Spielgeschehen und ließ dabei so gut wie keine Torchance des Gegners zu. Einzig bei einem strammen Schuss eines Neu-Ulmers musste Tentonis eingreifen und den Ball zur Ecke klären. Weitere Torchancen waren auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen, weshalb es mit der knappen Führung für die Schwarz-Gelben in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel wusste der SVW, dass die Neu-Ulmer Druck ausüben werden und auf den Ausgleich drängen wollen. Neu-Ulm spielte sich kurz nach der Halbzeit über die linke Seite durch, den Querpass in die Mitte konnte Leon Weber mit einer starken Grätsche vor dem einschussbereiten Turkalj klären. Auf der Gegenseite führte der nächste Standard zum 2:0 für den SVW. In der 62. Minute fand erneut ein Freistoß von Vedat Yel den am langen Pfosten stehenden Kevin Mayer, der auf Patrick Bühler quer legte und dieser per Kopf zum 2:0 einnickte. Trotz der Zwei-Tore-Führung verteidigte der SVW weiterhin konzentriert und ließ dadurch kein Aufbäumen des Gastes aus Neu-Ulm zu. Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Petrov die endgültige Entscheidung für den SVW auf dem Fuß. Alleine vor dem gegnerischen Torhüter fand sein Schuss jedoch nicht den Weg ins Tor, was am Ergebnis jedoch nichts mehr änderte, denn kurz darauf pfiff der gut leitende Unparteiische David Rommel die Partie ab. Am Ende gewinnt der SVW durch eine starke Teamleistung mit konzentrierter Defensivarbeit verdient mit 2:0 und ist dadurch seit nun mehr sechs Spielen ungeschlagen.

SVW: Tentonis – Dolderer, Weber, Herkommer, Yel (84. Uhl), Yasar (89. Schiele), Mayer (76. Petrov), Janik, Bühler, Schönherr, Weiß (90. Wegele).