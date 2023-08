Zwei der nach eigenen Angaben größten Fertighausanbieter in Europa bündeln ihre Kräfte, um ihre Präsenz in Österreich und Deutschland auszubauen: Elk, laut Pressemitteilung der österreichische Marktführer im Fertighaussegment, und Kampa, der Anbieter für energieeffizientes Bauen in Deutschland. Die Muttergesellschaft Elk–Group will daher, sofern dies von den Behörden genehmigt wird, eine Mehrheitsbeteiligung an Kampa erwerben.

Diese strategische Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung weiter, vereine zwei der größten Fertighaushersteller in Europa und werde eine gesteigerte Flexibilität für beide Unternehmen und eine verbesserte Stabilität für Kunden ermöglichen. Trotz dieser Verbindung blieben die Organisationen, die Markenidentitäten, die Produktausrichtung und das Management beider Unternehmen unverändert bestehen. Während Kampa seinen Fokus weiterhin auf den deutschen Markt richte, werde Elk seine Aktivitäten in beiden Ländern fortsetzen und seine Fachkompetenz im Bereich des mehrgeschossigen Wohnbaus in Deutschland ausbauen.

Ein zentrales Element dieser Partnerschaft ist den Mitteilungen zufolge das gemeinsame Fertigungsnetzwerk, das sich über Deutschland und Österreich erstrecken soll. Durch die Erweiterung auf vier Produktionsstandorte hätten beide Unternehmen die Möglichkeit, eine lokale und nachhaltige Transport– und Produktionslogistik umzusetzen. Darüber hinaus seien enge Kooperationen in den Bereichen Einkauf, Montage und Produktentwicklung geplant. Man sei davon überzeugt, dass diese Kooperation einen erheblichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Partner bieten werde. Gemeinsam werde man seine Positionen auf dem Markt stärken, Innovationen schneller vorantreiben und den Bau nachhaltiger Wohnlösungen weiter fördern.

Dr. Matthias Calice, Eigentümer der Elk–Group, sagt: „Die Zusammenarbeit mit Kampa markiert einen bedeutsamen Schritt für uns. Wir sind davon überzeugt, dass unsere gebündelten Ressourcen und Erfahrungen nicht nur unsere Position stärken werden, sondern auch unseren Kundinnen und Kunden einen deutlichen Mehrwert bieten.“

Josef Haas, Eigentümer von Kampa, stellt fest: „Gemeinsam kann man Großes bewirken und ich freue mich sehr, mein Lebenswerk durch diese einzigartige Kooperation für die Herausforderungen der Zukunft zu stärken und unsere Präsenz noch weiter auszubauen. Gemeinsam mit Elk werden wir viel bewegen und dem Holzfertigbau in Deutschland zu mehr Wachstum verhelfen.“

Elk ist ein österreichisches Unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung im Fertighausmarkt und mit nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Kunden. Außerdem gehören zur Elk–Fertighaus GmbH der Fenster– und Haustürenproduzent Window Star mit Sitz in Tschechien und der Bauträger Elk–Bau, der im großvolumigen Bau von Wohnlösungen in Europa etabliert sei. Elk will in diesem Jahr mit rund 1000 Mitarbeitern und Vetriebspartnern sowie 900 Häusern einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro generieren.

Kampa ist seit nach eigenen Angaben über 120 Jahren eine Marke für Einfamilienhäuser in nachhaltiger und energieeffizienter Holz–Fertigbauweise. Jedes der über 50.000 Häuser werde als Plusenergie–Gebäude ausgelegt, verbrauche also weniger Energie, als es erzeugt. Außerdem errichte das Unternehmen mehrgeschossige Wohn– und Gewerbebauten. Die Firmenzentrale befindet sich in Aalen–Waldhausen. Die Produktion der Fertighäuser erfolgt in Freiwalde–Bersteland für den Norden Deutschlands und in Bad Saulgau für den Süden. Der Standort in Werder (Havel) ergänzt die Manufakturen durch die Produktion von Dach– und Deckenelementen. Das Baumanagement inklusive Logistikcenter für die Innenausbaumaterialen ist ebenfalls in Werder angesiedelt. Das Unternehmen beschäftigt im Jahr 2023 rund 550 Mitarbeiter und 90 Vertriebspartner und will mit rund 350 Häusern einen Umsatz von rund 155 Millionen Euro erzielen.