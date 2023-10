Waldhausen zu Gast in Buch

Nach dem souveränen 2:0-Erfolg des SV Waldhausen über Türk Spor Neu-Ulm am vergangenen Wochenende fährt das Team von Trainer Jens Rohsgoderer an diesem Samstag zum schweren Auswärtsspiel nach Buch. Anpfiff der Partie im Felsenstadion ist um 15.30 Uhr.

Starke Serie des SVW

Waldhausen ist seit sechs Spielen ungeschlagen und rangiert derzeit mit 16 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Der von Harald Haug trainierte TSV Buch durfte einen 2:0-Auswärtssieg beim stark gestarteten Aufsteiger MTV Stuttgart feiern.

Buch eine feste Größe

Mit Buch trifft der SV Waldhausen auf eine physisch starke Mannschaft, die seit vielen Jahren eine feste Größe in der Landesliga II darstellt. Ein entscheidender Grund dafür ist auch, dass das Team seit vielen Jahren zusammenspielt. Im Sommer verließ kein Spieler den Verein und auf der Gegenseite konnte man mit Sinan Yildiz einen Stürmer mit Torinstinkt dazugewinnen. Yildiz spielte in der vergangenen Saison in der Kreisliga Iller bei Illerberg/Thal und traf in 30 Spielen beachtliche 26 Mal. Auch in dieser Saison traf der 23-Jährige bereits zweimal.

Defensive ist das Prunkstück von Waldhausen

Waldhausen stellt mit bislang nur acht Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Landesliga und weiß ganz genau, was auf dem kleinen und engen Rasenplatz in Buch auf sie wartet. Immerhin ist das Team von Trainer Jens Rohsgoderer am Samstag zum dritten Mal zu Gast in Buch und hat dort noch nie verloren. Ein Sieg und ein Unentschieden stehen bislang zu Buche. Mit einer engagierten, konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung möchte der SV Waldhausen die aktuelle „Ungeschlagenen-Serie“ weiter ausbauen und mit etwas Zählbarem aufs Härtsfeld zurückkehren.