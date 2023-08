Waldhausen verliert zum Auftakt

Der SV Waldhausen hat sein Auftaktspiel gegen den Titelkandidaten aus Donzdorf mit 0:1 verloren.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen benötigte die Partie keine Abtastphase. Bereits nach wenigen Minuten sprang der Ball nach einem Kopfball eines Donzdorfers an den Pfosten des Waldhäuser Tores. Die erste Chance für die Schwarz–Gelben ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Eine Flanke von Fabian Dolderer konnten die Donzdorfer nicht energisch genug klären, sodass Jeffrey Janik im Rückraum an den Ball gelangte — sein Abschluss ging jedoch über den Kasten. Donzdorf war in den ersten 30 Minuten insgesamt etwas besser in der Partie, Waldhausen nahm den Kampf an. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Waldhausen operierte in der zweiten Hälfte viel mit langen Bällen, kam damit jedoch nicht in den Gefahrenbereich der Donzdorfer. So schien es, als würde man mit einem torlosen Remis in die Saison starten. Dies änderte sich jedoch vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Auf der rechten Seite hatte ein Donzdorfer nach einem Einwurf viel zu lange Zeit den Ball anzunehmen, wodurch er in den Sechzehner eindringen konnte und mit seinem Pass an den kurzen Pfosten den kurz zuvor eingewechselten Nermin Ibrahimovic fand, der den Ball zum 0:1 ins kurze Eck spitzelte (86.). In der Folge versuchte der SVW alles, kam jedoch zu keiner Chance mehr.

SVW: Wille – Dolderer, Weber, Wegele (66. Uhl), Yel, Mayer (66. Yasar), Legat (66. Petrov), Janik, Bühler, Schiele (68. Herkommer), Michel (56. Schönherr).