Waldhausen und Aalen mit Torflut im strömenden Regen

Fußball-Landesligist SV Waldhausen hat am Mittwochabend gegen die U19 des VfR Aalen, die in der Oberliga auf Punktejagd geht, gespielt. Im strömenden Regen endete das Testspiel 4:4.

Frühe Führung für Waldhausen

Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer setzte dabei hauptsächlich die Spieler ein, die in den vergangenen Wochen aus verschiedenen Gründen eher seltener zum Zuge kamen. Beide Mannschaften waren dabei sehr offensiv eingestellt. Das erste von insgesamt acht Toren fiel schon in der dritten Minute. Lukas Michel erzielte das 1:0 für Waldhausen. Luca Uhl erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Doch noch vor der Pause verkürzte Maximilian Klenk auf 1:2 (42. Minute). Direkt nach Wiederanpfiff konnte die U19 des VfR zum 2:2 ausgleichen. Batuhan Tasdögen war der Torschütze (46). Ilian Plamenov Petrov brachte Waldhausen Mitte der zweiten Halbzeit wieder in Führung (67.).

U19 des VfR geht kurz vor dem Ende erstmals in Führung

Doch das war noch lange nicht der Endstand. Zakria Sommo erzielte in der 70. Minute den neuerlichen Ausgleich. Sechs Minuten vor dem Ende brachte Robin Lee Pfohl den VfR sogar erstmals in Führung. Das letzte gehörte allerdings Flamur Selimi. In der 86. Minute traf er zum 4:4-Endstand. So bewertete Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer den Auftritt seiner Mannschaft: „Für beide Teams war es ein sehr guter Test. Beide Mannschaften haben nach vorne gespielt, deshalb gab es auch so viele Tore.