Waldhausen möchte endlich wieder drei Punkte einfahren ‐ Abstiegskampf pur in Neresheim

An diesem Samstag tritt Landesligist SV Waldhausen beim Verbandsliga-Absteiger SC Geislingen an. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Nach der späten Punkteteilung am vergangenen Wochenende gegen den MTV Stuttgart wollen die Schwarz-Gelben endlich wieder drei Punkte einfahren. Positiv stimmen wird die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer, dass man auswärts bislang noch ohne Niederlage ist und das letzte Duell im Eybacher Tal mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Geislingen war eine Saison in der Verbandsliga

Der SC Geislingen ist in der Saison 2021/22 nach einer starken Runde knapp vor dem TSV Oberensingen in die Verbandsliga aufgestiegen, konnte sich in Württembergs höchster Spielklasse jedoch nur eine Saison halten. Der SCG spielt nach dem Abstieg und einem größeren Umbruch im Sommer bislang eine solide Hinrunde und belegt aktuell mit 13 Punkten den achten Tabellenplatz. Geschmerzt haben wird den Geislingern vor allem der Abgang ihrer beiden Top-Scorer Mert Özdemir (FV Illertissen) und Bleron Visoka (Calcio Leinfelden-Echterdingen).

Ex-TSGler Benjamin Bilger trainert den SC

Auf der anderen Seite konnte man mit Chris Loser einen Oberligaerfahrenen Akteur als spielenden Co-Trainer präsentieren. Die von Neu-Trainer Benjamin Bilger gecoachten Geislinger werden durch die beiden Siege in den vergangenen zwei Wochen mit ordentlich Rückenwind in die Partie starten.

Der SV Waldhausen ist sich dessen bewusst und wird trotz der Sieglosserie von drei Spielen (zwei Unentschieden und eine Niederlage) dagegenhalten und alles in die Waagschale werfen, um erneut einen Sieg beim SC Geislingen einzufahren.

Harte Trainingswoche in Neresheim

Der SV Neresheim empfängt an diesem Samstag in der heimischen Bierschneider-Arena die SSG Ulm. Los geht es um 15.30 Uhr.

Während Ulm am vergangenen Spieltag einen 1:0-Sieg gegen den VfL Kirchheim feiern konnte, ging der SV Neresheim gegen den SC Geislingen als Verlierer vom Platz. Dementsprechend hart wurde diese Woche trainiert. Spielmacher Dominik Pfeifer kehrt nach seiner Rotsperre zurück in die Mannschaft. Möglicherweise steht an diesem Samstag auch das Comeback von Kapitän Sven Lukina an.

Das sagt Neresheims Trainer Andreas „Bobo“ Mayer zum kommenden Gegner: „Nach einer sehr schwachen Vorstellung gegen SC Geislingen erwarte ich eine Reaktion meiner Mannschaft. Die SSG Ulm ist eine kampfstarke und geschlossene Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“ Dabei fügt Neresheims Trainer an, dass man den Kampf endlich annehmen müsse, um aus dieser Situation herauszukommen.“

Der SV Neresheim befindet sich derzeit auf dem 14. Tabellenplatz und hat neun Punkte gesammelt. Ulm hat zehn Punkte auf dem Konto und belegt Platz zwölf der Tabelle.