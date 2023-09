Waldhausen mit Remis in Weilimdorf

Fußball-Landesligist Waldhausen trennt sich 1:1 beim TSV Weilimdorf und ist dadurch seit nun fünf Partien ungeschlagen.

Waldhausen war von Beginn an gut in der Partie und war griffig in den Zweikämpfen. Die Schwarz-Gelben erspielten sich dabei mehrere Chancen und hätten durchaus in Führung gehen können. Die beste Chance hatte Fabian Weiß, sein Schuss ging jedoch über das Tor. Auf der Gegenseite geriet der SVW durch einen Kopfballtreffer nach einem Eckball in Rückstand (33.). Waldhausen ließ sich vom Gegentreffer jedoch nicht beeindrucken und spielte weiter mutig nach vorne. In der 41. Minute wurde das Team von Trainer Jens Rohsgoderer dafür belohnt. Ebenfalls nach einem Eckball kam Patrick Bühler an den Ball, fackelte nicht lange und traf mit einem satten Schuss zum verdienten 1:1 Ausgleich.

In der Folge hatte Fabian Dolderer noch eine Tormöglichkeit, sein Schuss ging jedoch knapp rechts am Tor vorbei. Somit ging es mit leichten Vorteilen für den SVW mit dem 1:1 in die Halbzeitpause. Zu Beginn der zweiten Hälfte musste der SVW verletzungsbedingt wechseln. Für den angeschlagenen Dennis Wille kam Stelios Tentonis in die Partie. Über weite Strecken der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams und es kam zu wenig Torraumszenen. Waldhausen hatte mehrere aussichtsreiche Standardsituationen, konnte dieser aber nicht in Tore ummünzen. Auf der anderen Seite hatte Bastian Joas eine gute Möglichkeit, sein Schuss streifte jedoch nur die Latte. Aufgrund der zweiten Hälfte trennten sich die beiden Teams leistungsgerecht mit einem Unentschieden. Auf den SVW wartet nun zu Hause der Titelaspirant Türk Spor Neu-Ulm.