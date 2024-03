Waldhausen holt nur einen Punkt gegen den Vorletzten

Fußball-Landesligist SV Waldhausen ist gegen den Tabellenvorletzten VfL Kirchheim nicht über ein 1:1 hinausbgekommen. Angesichts des Spielverlaufs müssen die Schwarz-Gelben dennoch mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Fürhe Rote Karte für Waldhausen

Das Spiel hätte aus Sicht der Härtsfelder nicht schlechter starten können, denn bereits in der achten Spielminute stellte Schiedsrichter Marco Komander einen Waldhäuser wegen unsportlichen Verhaltens vom Feld, weshalb das Team von Trainer Jens Rohsgoderer über 80. Minuten in Unterzahl agieren musste. Nur zehn Minuten später folgte der zweite Nackenschlag für den SVW, als ein Kirchheimer auf der Außenbahn durchbrach und mit seinem Pass in den Sechzehner Salih Egrlic fand. Dieser traf in der 18. Minute zum 1:0. Waldhausen war sichtlich mitgenommen von der neuen Situation, versuchte sich jedoch an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Kirchheim zog sich mit dem Führungstreffer zurück, überließ Waldhausen das Spiel und lauerte auf Konter. Der SVW agierte vielen mit langen Bällen und versuchte dadurch in Strafraumnähe zu kommen, kam jedoch nicht zu zwingenden Abschlussgelegenheiten. Auch die an diesem Tag gut getretenen Standards sorgten nicht für Gefahr.

Philipp Schiele gleicht aus

Nach der Pause sahen die gut 200 Zuschauer auf dem Waldhäuser Kunstrasen ein unverändertes Bild. Kirchheim stand tief und lauerte auf das 2:0. Waldhausen rannte trotz Unterzahl unermüdlich an und bekam in der 78. Spielminute aufgrund unsportlichen Verhaltens des gegnerischen Torhüters einen indirekten Freistoß im Sechzehner zugesprochen. Philipp Schiele nahm sich der Verantwortung an und verwandelte diesen clever zum viel umjubelten Ausgleichstreffer.

In der Folge wollten die Schwarz-Gelben mehr und übten nochmals gewaltig Druck aus, jedoch war der letzte Pass oftmals zu ungenau, weshalb es am Ende in einem chancenarmen Spiel beim 1:1-Unentschieden blieb. Am kommenden Samstag steht dann das Deby beim SV Neresheim an.