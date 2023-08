Waldhausen hält lange stark dagegen

Fußball–Landesligist SV Waldhausen hat eine Überraschung in der dritten Runde des WFV–Pokals denkbar knapp verpasst. Nach großem Kampf unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer im Derby gegen Regionalligist VfR Aalen mit 0:2. Der zweite VfR–Treffer fiel dabei erst kurz vor dem Ende.

Eine überragende Kulisse

Vor großer Kulisse, knapp 1000 Zuschauer waren in Waldhausen vor Ort, baute der VfR von Beginn an viel Druck auf. In Minute drei ging ein Abschluss von David Preu über das Tor, ansonsten konnten keine zwingenden Aktionen vor dem Tor des SVW kreiert werden. Die Hausherren gingen giftig in die Zweikämpfe und so gab es bereits früh einige Freistöße. Einer von diesen verwandelte Alessandro Abruscia zur 1:0–Führung. Den Freistoß führte er am linken Strafraumeck aus (16.). Im weiteren Verlauf wurde die Partie insgesamt ausgeglichener. In der 42. Minute verpasste Vico Meien nach Eckball per Direktabnahme das 2:0. Der Ball ging knapp links am Tor vorbei. So stand es zur Pause 1:0 für den VfR. In der Defensive hielt Waldhausen stark dagegen.

Waldhausen bestimmt immer mehr die Partie

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der Favorit noch etwas mehr vom Spiel. Das sollte sich aber bald ändern. Waldhausen wurde immer mutiger und kam in der 53. Minute auch zur ersten Halbchance. Ein Kopfball von Stürmer Kevin Mayer konnte Torhüter Maurice Brauns problemlos parieren. Die Rohsgoderer–Truppe merkte im Anschluss, dass in diesem Spiel durchaus eine Überraschung möglich ist. Der Landesligist war nun spielbestimmend und der VfR wirkte beeindruckt. Waldhausen war vor allem bei Standards gefährlich, so verpassten Vedat Yel (56.) und Jeffrey Janik (62.) per Freistoß den Ausgleich. Die größte Chance zum 1:1 hatte Patrick Bühler. Nach einem Freistoß traf Bühler freistehend nur den Pfosten (65.). In dieser Situation hatte der VfR viel Glück. Im Gegenzug parierte Schlussmann Dennis Wille stark gegen David Preu. Eine Viertelstunde vor dem Ende kombinierten Carsten Legat und Fabian Weiß gut auf der rechten Seite. Weiß zog ab, doch im Nachfassen hatte Brauns das Leder sicher. Ein Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt absolut verdient gewesen. Doch es sollte anders kommen. In der 85. Minute machte der eingewechselte As Ibrahima Diakité alles klar.

Diakité macht den Deckel drauf

Nach Vorlage von Yannick Thermann chipte Diakité den Ball ins lange Eck. Wille war dabei chancenlos. Abruscia, Stefan Wächter und Benjamin Kindsvater hätten das Ergebnis noch deutlicher machen können. Doch entweder ging der Ball über das Tor, oder Wille parierte stark. So blieb es letztlich beim 2:0 für den VfR Aalen. Trotz der Niederlage war Jens Rohsgoderer stolz auf seine Mannschaft: „Meine Mannschaft hat einen richtig guten Fight abgeliefert. In der ersten Halbzeit waren wir noch passiv und der VfR spielbestimmend. Aus dem Spiel heraus hatte Aalen aber keine nennenswerte Torchance. Der Freistoß ist eine individuelle Klasse. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit war es noch ein Abtasten, doch ab dann wurden wir immer mutiger und besser. Wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn der Ball in der 65. Minute nicht an den Pfosten sondern ins Tor gegangen wäre.“ Begeistert war Rohsgoderer auch von der großen Kulisse: „Respekt an den Verein, solch ein Spiel aufzuziehen, mit diesen Rahmenbedingungen. Es war ein super Spiel in der Region.“

Ein Faktor zum Erfolg war für Maurice Brauns die Konzentration: „In der Halbzeit hatten wir angesprochen, dass die Konzentration hochbleiben muss, gegen solch einen Gegner erst recht. Das ganze Stadion hat gebrannt und es wurde immer lauter. Da war es wichtig, dass wir mit dem Kopf bei der Sache bleiben. Es war ein wichtiger Sieg.“

SVW: Wille - Dolderer (86. Schönherr), Weber, Herkommer, Wegele (60. Bangura), Yel, Mayer (72. Uhl), Legat (88. Fritz), Janik, Bühler, Weiß (80. P. Schiele)