Waldhausen erlebt wilde Schlussphase in Stuttgart

Landesligist SV Waldhausen hat beim MTV Stuttgart 2:2 gespielt. Zwei der vier Treffer fielen dabei in der Nachspielzeit.

Waldhausen geht in Führung

Beide Teams fanden gut in die Partie und versuchten mutig nach vorne zu spielen. In der 25. Minute erzielten die Schwarz-Gelben die 1:0-Führung durch Leon Weber. Philipp Schiele brachte einen Freistoß von der rechten Seite gefühlvoll in den Sechzehner auf Kevin Mayer, der den Ball unter Bedrängnis annahm und auf Leon Weber ablegte. Dieser traf mit einem satten Schuss ins linke untere Eck zum 1:0. Trotz des Führungstreffers kam die Heimmannschaft immer besser in die Partie und erzielte in der 38. Minute den Ausgleichstreffer. Waldhausen verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball und wurde direkt durch einen Steckpass auf Hahn bestraft, der aus spitzem Winkel einnetzte.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte waren Großchancen lange Mangelware. Spannung kam erst wieder in den letzten Minuten der Partie auf, als der SVW durch einen schönen Spielzug erneut in Führung ging. Andreas Herkommer tankte sich gekonnt mit dem Ball durch das Mittelfeld, spielte auf die rechte Seite zum eingewechselten Luca Uhl, der mit seinem Ball in die Mitte den ebenfalls eingewechselten Flamur Selimi fand. Dieser bediente Kevin Mayer und der Torjäger traf zum 2:1. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte jedoch wieder die Heimmannschaft. Ein langer Ball nach dem Anspiel konnte nur zur Ecke geklärt werden. Nun waren alle Spieler der Heimmannschaft im Sechzehner versammelt und Weippert konnte im Getümmel zum 2:2 ausgleichen.

Direkt danach pfiff die Unparteiische Vanessa Eichhorn die Partie ab. Am Samstag trifft der SVW erneut auswärts auf den SC Geislingen und nimmt dort den nächsten Anlauf auf die drei Punkte.