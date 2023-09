Waldhausen dreht Derby gegen Neresheim in elf Minuten

— „Derbysieger Derbysiger hey hey“ tönt es aus dem Waldhäuser Spielerkreis im Kampa–Sportpark. Mit 4:1 schlugen die Mannen von Jens Rosgoderer im Derby den SV Neresheim. Dabei sah es in einem vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschenden Derby lange Zeit nach einer Punkteteilung oder gar einem Auswärtssieg der Klosterstädter aus. Doch mit einer furiosen Schlussoffensive, drehten die Hausherren gegen immer stärker nachlassende Gäste die Partie zu ihren Gunsten. Während sich beide Mannschaften weitgehend egalisierten, nahm das Spiel in den zweiten 45 Minuten zusehends Fahrt auf belohnte die zahlreichen Besucher vor allem durch vier Tore in der Schlussphase, drei davon in der Nachspielzeit.

Neresheim trifft nur den Pfosten

Bereits nach drei Minuten hatten die defensiv eingestellten und auf Konter lauernden Gäste die erste Großchance. Doch Hakki Yildiz traf nach herrlichem Solo und Zuspiel von Mango freistehend aus fünf Metern nur den Außenpfosten. Sichtlich geschockt versuchten die Hausherren das Spiel in den Griff zu bekommen, doch die deutlich wacher wirkenden Gäste aus Neresheim waren in den entscheidenden Spielsituationen immer den berühmten Tick schneller am Ball. So auch in der zehnten Minute, als Ciraci einen Pass im Mittelfeld abfangen konnte und einen Konter einleitete. Seine Flanke war jedoch zu ungenau und fand daher keinen Abnehmer. In der Folgezeit verflachte die Partie etwas, ehe Mango mit einem langen Ball auf Ciraci die nächste Großchance einleitete. Dieser lief alleine auf Tentonis zu. Doch der Waldhäuser Schussmann parierte sowohl Ciraci´s Schuss als auch dessen nachfolgenden Heber. (27.) Erst im Nachfassen konnte Neresheims Torhüter Aubele den scharf geschossenen Freistoß von Philipp Schiele entschärfen (34.). Im Anschluss an die erste Chance legten die Gastgeber etwas nach. Doch Uhl und Mayer konnten ihre Chancen ebenfalls nicht nutzen (39.). So ging es mit leichten Vorteilen für Neresheim in die Pause.

Erst die Ampelkarte, dann das Tor für Neresheim

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Waldhausen den Druck und schnürte die Gäste in deren Hälfte ein. Gleichzeitig wurde das Spiel hektischer und bekam Derbycharakter. Nach einem unnötigen Foul im Niemandsland sah Pfeifer die Ampelkarte und Waldhausen witterte gegen dezimierte Nersheimer seine Chance. Doch im Anschluss an eine Ecke von Mango köpfte Kone zur Führung für die Gäste ein (59.). Vom Tor sichtlich geschockt, verlor Waldhausen den Faden und agierte viel zu umständlich. Da jedoch auch Neresheim die sich bietenden Konterchancen nicht nutzte, blieb das Spiel weiter „ein Tanz auf dem Vulkan“. Mit den Einwechslungen von Petrov, Weiß, Schönherr und Fritz leitete Rohsgoderer, die Schlussoffensive ein, die dem Spiel die Wende bringen sollte.

Waldhausen dreht auf

Während Uhl den Ball zuerst noch knapp am Tor vorbeischob (84.), machte er es im Anschluss an eine Ecke besser und erzielt den verdienten Ausgleich (87.). Der Treffer zeigte bei beiden Mannschaften Wirkung. Während bei Neresheim die Kräfte nachließen, nutzte Waldhausen die Gunst der Stunde und drehte dank einem Treffer von Mayer das Spiel (90.). Nach starker Vorarbeit und Flanke von Uhl erhöhte Schönherr auf 3:1 (90.+5), ehe Uhl in der achten Minute der Nachspielzeit den Ball durch die Beine von Aubele zum 4:1 in die Maschen schob.

So entschädigte eine furiose Schlussphase für eine schwache erste Hälfte, in der Neresheim bereits die Führung hätte erzielen müssen. Auch nach dem 1:0 gab es Chancen den Sack zuzumachen. Doch Waldhausen gab sich niemals auf und drehte mit einem Kraftakt das Spiel doch noch. Letztendlich ein verdienter Sieg, der um zwei Tore zu hoch ausfiel.

Die Trainerstimmen

Jens Rohsgoderer (Waldhausen): „Es war ein schwieriges, zerfahrenes Spiel. In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert. Neresheim stand in der Defensive erwartet kompakt. Daher haben wir nach vorne keine Lösungen gefunden. In der Halbzeit haben wir dann umgestellt und sind in den ersten zehn Minuten besser ins Spiel gekommen. Dann kam die Gelb–rote Karte und ab dem Zeitpunkt hatten wir einen Bruch im Spiel…. Ab dann war es noch schwieriger Zum Glück hatten die Auswechslungen den gewünschten Erfolg. Und nach dem 2:1 waren wir oben auf.“

Andreas Mayer (Neresheim): „Für mich hat der Schiedsrichter das Spiel mit der gelb–roten Karte kaputt gemacht. Eigentlich müsste er zuerst dem Bühler eine gelb–rote geben. Doch Waldhausen durfte ihn vorher noch auswechseln. Und Pfeifer macht ein Foul und bekommt dagegen die gelb–rote Karte, ohne dass ich die Chance hatte ihn auch auszuwechseln. Dann machen wir mit zehn Mann das 1:0 aber er hat mit jeder Minute gefühlt mehr für Waldhausen gepfiffen. Das 1:1, das 2:1 war für mich Abseits. Ich gönne Waldhausen den Sieg, denn sie haben verdient mit 4:1 gewonnen. Aber die Art und Weise hat einen Beigeschmack. IN der ersten Hälfte waren wir klar die bessere Mannschaft und hatten vier oder fünf hundertprozentige Chancen, aber es versäumt diese zu nutzen.“

SV Waldhausen: Tentonis – Dolderer, Herkommer (70. Fritz), P. Schiele (62. Plamenov), Mayer, Legat (79. Schönherr), Janik (67. Weiß), Bühler (42. Yasar), M. Schiele, Michel, Uhl