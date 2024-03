Nach dem 4:1-Sieg gegen die SSG Ulm trifft der SV Waldhausen bereits wenige Tage später am Gründonnerstag auswärts auf den TSGV Waldstetten. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

Die Freude über den ersten Sieg im neuen Jahr war groß im Lager des SV Waldhausen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten feierte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer am Ende einen auch in der Höhe verdienten Erfolg gegen den Gast aus Ulm. Diese Euphorie wollen die Schwarz-Gelben gleich ins nächste Spiel gegen den TSGV Waldstetten mitnehmen.

Trainerwechsel in Waldstetten

Der kommende Gegner konnte bislang 22 Zähler sammeln, ist jedoch durch die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den MTV Stuttgart gefährlich nahe an die Abstiegszone heran gerutscht.

Aus diesem Grund hat der Verein an diesem Montag die Reißleine gezogen und sich vom ursprünglich am Saisonende scheidenden Trainer Bernd Maier bereits vorzeitig getrennt. Mit der Interimslösung Timo Brenner erhoffen sich die Waldstettener einen neuen Impuls im Kampf um den Ligaverbleib. Nach vier Unentschieden in Folge gegen Waldstetten feierte der SVW im Hinspiel einen 4:2-Heimsieg über „die Löwen“ und hätte sicherlich auch nichts gegen eine Wiederholung dieses Erfolges.

Durch die jüngste Trainerentlassung ist das Heimteam jedoch schwerer einzuschätzen und wird durch die kürzliche Niederlage eine „Jetzt-Erst-Recht-Mentalität“ entwickelt haben, weshalb der SVW gewarnt sein sollte. Ohnehin weiß man im Lager der Schwarz-Gelben um die Qualität des Gegners, der seit vielen Jahren in der Landesliga vertreten ist.

Waldhausen hat wieder mehr Optionen

Erfreulich auf Waldhäuser Seite ist die Rückkehr von Andreas Herkommer und Pa Alieu Bangura, die beide aufgrund von Verletzungen lange ausgefallen sind. Zudem ist der gesperrte Leon Weber wieder spielberechtigt, sodass Trainer Jens Rohsgoderer auf mehr Alternativen als noch vor wenigen Wochen zurückgreifen kann.