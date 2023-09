Wahnsinn in Waldhausen: Der SVW erzielt ab der 87. Minute vier Tore und siegt im Derby gegen Neresheim

Jubel bei Landesligist SV Waldhausen. Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer hat im Härtsfeld–Derby gegen den SV Neresheim mit 4:1 gewonnen. Dabei sah es lange Zeit nach einem Neresheimer Sieg aus. In Unterzahl brachte Ismael Kone die Klosterstädter mit 1:0 in Führung (59.). Luca Uhl konnte in der 87. Minute ausgleichen. Kevin Mayer erzielte in der 90. Minute in der das 2:1. Eric Schönherr (90.+4) und nochmals Luca Uhl (90.+8) sorgten für den 4:1–Erfolg.

In der Oberliga setzte sich der TSV Essingen mit 2:0 beim FC Holzhausen durch. Niklas Groiß (8.) und Janik Wiedmann (57.) erzielten die Tore. Der 1. FC Normannia Gmünd gewann mit 2:1 gegen den FC 08 Villingen. Alexander Aschauer (39./1:0) und Fabian Kianpour (2:1/74.) trafen.