Vor dem Start in Donzdorf: Viele Ausfälle trüben die Stimmung beim SV Waldhausen

Für Fußball-Landesligist SV Waldhausen steht an diesem Samstag das erste Pflichtspiel des Jahres an. Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer ist zu Gast beim Donzdorfer JC. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Lachendes und weinendes Auge beim Trainer

Für den SV Waldhausen neigt sich eine Wintervorbereitung zu Ende, auf die Trainer Jens Rohsgoderer mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurückblickt. „Mit den Trainingseinheiten und den Testspielen bin ich sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sich voll reingehängt. Die erbrachten Leistungen waren allesamt sehr gut“, freut sich Jens Rohsgoderer über die positiven Aspekte.

Traurig ist Waldhausens Trainer allerdings darüber, dass eine Verletztenmisere die Mannschaft heimgesucht hat. Patrick Bühler hat sich gegen den SC Aufkirchen das Kreuzband gerissen und wird übernächste Woche operiert. Kevin Mayer hat seit zwei Wochen eine muskuläre Verletzung. Vedat Yel hat seit drei Wochen Knieprobleme. Andreas Herkommer ist seit Oktober mit einem Sehnenanriss außer Gefecht. „Er trainiert nun wieder, wird allerdings noch mehrere Wochen benötigen, bis er in den Kader kommt“, erklärt Trainer Jens Rohsgoderer. Hinzukommen noch die Abgänge von Eric Schönherr (SV Lauchheim) und Ilian Petrov (zweite bulgarische Liga). Michel Wegele steht aus privaten Gründen ein halbes Jahr lang nicht zur Verfügung. Neuzugänge gab es nicht. „Uns stehen aktuell 13 fitte Feldspieler zur Verfügung. Von daher wird es am Samstag und auch in den darauffolgenden zwei bis drei Wochen eine Mammutaufgabe“, erklärt Jens Rohsgoderer.

Junge Spieler rücken nun in den Fokus

In den kommenden Wochen werden nun die jüngeren Spieler, wie zum Beispiel Robin Legat, in den Fokus rücken. „Wir werden versuchen, mit jungen Wilden der Verletztenmisere entgegenzuwirken. Wenn die Leistungen wie in den Vorbereitungsspielen sein werden, bin ich auch absolut guter Dinge. Personell darf nun aber nichts passieren“, so Jens Rohsgoderer. Wie reagiert man eigentlich als Trainer auf solch ein Verletzungspech? „Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder lamentiere ich weiter. Dabei schränke ich mich aber in meiner Leistung ein, oder: Ich versuche einen Jetzt-Erst-Recht-Effekt herauszukitzeln, damit die Mannschaft noch enger zusammenrückt. Jeder ist dann bereit, mehr für das Team zu geben. Das ist der Weg, den wir gerade gehen“, so Jens Rohsgoderer.

Fünf Testspiele

In der Vorbereitung standen insgesamt fünf Testspiele an. Zum Auftakt gab es einen deutlichen 7:2-Erfolg gegen Bezirksligist TSG Nattheim. Es folgte eine 1:4-Niederlage gegen Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Im darauffolgenden Testspiel siegte man klar mit 3:0 beim Bezirksligisten DJK-SG Schwabsberg-Buch. Gegen den Landesligisten Südwest SC Aufkirchen setzte man sich mit 3:2 durch. Zum Abschluss stand ebenfalls ein Duell gegen einen Landesligisten an. 0:0 endete die Partie gegen den TSV Crailsheim. „Durch die vielen Ausfälle war ein großer Wechsel innerhalb eines Testspiels nicht möglich. Alle Spieler mussten die Vorbereitungsspiele nahezu durchspielen. In der Belastungssteuerung ist das ein zusätzlicher Faktor. Ebenso die Müdigkeit. Die Art und Weise, wie die Mannschaft das angenommen hatte und in die Spiele reingegangen ist, damit war ich sehr zufrieden“, sagt Jens Rohsgoderer.

Zu Gast in Donzdorf

An diesem Samstag beginnt für die derzeit dezimierte Mannschaft des SV Waldhausen der Landesliga-Alltag. Der SVW rangiert mit 30 Punkten auf einem starken zweiten Platz. Gegner Donzdorfer JC hat acht Punkte weniger gesammelt und belegt Rang acht. So schätzt Jens Rohsgoderer den Gegner ein. „Die aktuelle Platzierung spiegelt das Leistungsspektrum nicht wider. Das Team ist gespickt mit höherklassigen Spielern. Die Tendenz ist am Anfang der Saison immer Richtung Aufstieg ausgerichtet. Sie hatten allerdings auch ein wenig Pech mit Verletzungen. Im Winter hat sich die Mannschaft ein wenig verändert.“

Wie Jens Rohsgoderer weiter ausführt, habe sich Donzdorf mit zahlreichen Neuzugängen, die bereits höherklassig gespielt haben, verstärken können. Den SV Waldhausen erwartet mit diesen Vorzeichen nun also eine sehr knifflige Aufgabe.