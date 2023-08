VfR–Trainer Tobias Cramer: „Ich erwarte ein hochinteressantes Verbandspokalspiel“

Schon wieder kommt es im WFV–Pokal zu einem Ostalb–Derby. Landesligist SV Waldhausen empfängt in der dritten Runde Regionalligist VfR Aalen. Für beide Teams ist es eine Pflichtspielpremiere. Anstoß an diesem Mittwoch ist um 17.15 Uhr.

Waldhausen muss möglichst lange die Null halten

Erst in der vergangenen Woche standen sich mit den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem 1. FC Normannia Gmünd zwei Ostalb–Teams in der dritten Runde gegenüber. Nun kommt es zu einem weiteren Aufeinandertreffen zweier Vereine von der Ostalb. Doch dieses Mal sind die Rollen klarer verteilt. Insgesamt drei Ligen trennen beide Teams. Beim SV Waldhausen ist man bereit für das große Duell gegen den Regionalligisten: „Alle Spieler werden uns zur Verfügung stehen. Klar sind wir der krasse Außenseiter in diesem Spiel. In der Defensive müssen wir sehr stark stehen und schauen, dass wir möglichst lange die Null halten. Ein frühes Gegentor wäre natürlich nicht allzu gut. In dieser Partie müssen unsere Jungs über sich hinauswachsen. Wir sind Amateure und der VfR die Profis. Aber im Pokal ist alles möglich“, berichtet Harald Drabek, 2. Vorstand des Vereins.

Das Erreichen der dritten Runde ist der größte Erfolg im Pokal für den SVW

Für den SV Waldhausen ist das Erreichen der dritten WFV–Pokalrunde der größte Erfolg in diesem Wettbewerb. „Soweit sind wir noch nie gekommen. Dass wir dann noch ein Heimspiel gegen den VfR Aalen bei diesem tollen Wetter haben, ist schon ein absolutes Highlight in unserer bald 100–jährigen Vereinsgeschichte“, freut sich Drabek auf dieses besondere Spiel. Weniger erfolgreich war die Generalprobe für die Pokalpartie. Am vergangen Samstag gab es zum Landesliga–Auftakt eine knappe 0:1–Heimniederlage gegen JC Donzdorf. Kurz vor Ende der Partie erzielte der frühere Normannen–Stürmer Nermin Ibrahimovic das 1:0 für Donzdorf. „Ein Unentschieden wäre eigentlich gerecht gewesen, aber so ist es halt manchmal im Fußball. Für mich gehört Donzdorf aber zu den Top–Teams der Liga“, sagt Drabek.

Tobias Cramer freut sich auf die Partie

Dass Donzdorf nicht mal eben im Vorbeigehen zu besiegen ist, hat bereits der VfR Aalen zu spüren bekommen. In der zweiten Runde war der Ausgang der Partie ganz lange offen, erst in der Nachspielzeit machte Stefan Wächter mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. Donzdorf ist Geschichte, nun steht das Spiel in Waldhausen an. Bei VfR–Trainer Tobias Cramer gibt es schon eine Vorfreude auf diese Partie: „Ich erwarte ein hochinteressantes Verbandspokalspiel, das glaube ich für die ganze Region ein bisschen interessanter ist, als alle anderen Begegnungen. Beim SV Waldhausen freut man sich schon auf das Spiel — und wir freuen uns auch.“

Zwei Punkte machen für Cramer dieses Spiel besonders: „Erstens brauchen wir nicht soweit fahren, das ist schon mal ein Vorteil — und zweitens können wir uns in Aalen selber positiv präsentieren. Wir wollen natürlich die nächste Runde erreichen. Dazu bedarf es aber einer hochkonzentrierten Leistung. Waldhausen wird alles ausschöpfen und man weiß mittlerweile bis in die Kreisliga A herunter, dass heutzutage jede Mannschaft gut verteidigen kann“, so Cramer.

Für Aalens Trainer sei es deshalb wichtig, dass man eine gute Restverteidigung auf dem Platz habe. Cramer führt weiter aus, dass man mit Sicherheit mehr Ballbesitz haben werde, weil Waldhausen in diesem Spiel tiefer stehen wird. „Wir brauchen einfach eine gute Restverteidigung, damit wir die Kontersituationen, die es sicherlich geben wird, gut unterbinden können“, erklärt Cramer.

Keine große Rotation

Gegen einen Landesligist könnte doch eigentlich auch eine größere Rotation ein Thema sein. Dem schiebt Tobias Cramer umgehend einen Riegel vor, denn: „In der Vergangenheit hatte ich mal ein sehr schlechtes Erlebnis gehabt mit der Rotation. Von daher werden wir nur auf einer oder maximal zwei Positionen rotieren.“ Einer dieser Kandidaten ist Torhüter Michel Witte. Er hat sich eine leichte Sehnenreizung im Ellenbogen zugezogen. Bereits bei TuS Koblenz hat er mit Schmerzen gespielt. „Da müssen wir schauen, ob wir am Mittwoch dieses Risiko eingehen. Wir haben zwei super Jungs in der Hinterhand und wir werden schauen, ob Maurice Brauns zum Einsatz kommt. Das wird sich aber erst kurzfristig entscheiden.“

Mit dem Saisonstart in der Regionalliga Südwest, mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen, ist man beim VfR natürlich sehr zufrieden. Geliebäugelt hatte man, wenn alles gut läuft, mit fünf Punkten. „Da hätten wir alle im Verein gesagt: Das nehmen wir sofort mit. Dass es jetzt sieben sind, ist natürlich umso schöner. Es heißt jetzt auch, weiter anständig zu bleiben und die Aufgaben konzentriert anzugehen“, so Cramer. Bevor am Samstag Hessen Kassel in der Centus Arena zu Gast sein wird, lautet die kommende Aufgabe erstmal den SV Waldhausen im Pokal zu besiegen.

Info: Der SV Waldhausen erwartet für dieses Spiel rund 800 Zuschauer. Parkmöglichkeiten gibt es am Sportgelände bei der Sport- und Festhalle. Zusätzliche Parkplätze sind beim ehemaligen „Pommes Wirtschäftle“ vorhanden. Dort wird es Parkplatzeinweiser geben. Zu Fuß sind es bis zum Kampa-Sportpark etwa 200 Meter. Die Zufahrt zum Sportgelände ist nur über die Nikolausstraße möglich. Die Simmisweiler– und Kapfenburgstraße ist aktuell gesperrt. Während und nach dem Spiel wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. „Bei dieser Hitze können die Zuschauer nach der Partie gerne noch das eine oder andere Kaltgetränk bei uns genießen“, berichtet Harald Drabek.