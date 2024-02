TSG Hofherrnweiler-Unterrombach feiert klaren Sieg in Waldhausen

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat das Testspiel beim SV Waldhausen klar mit 4:1 gewonnen.

Die Tore für die TSG erzielten Nicola Zahner (21.) Minute, Dino Nuhanovic (41.), Veljko Milojkovic (45.) und Oliver Rieger (48.). Das zwischenzeitliche 1:1 markierte Philipp Schiele in der 24. Minute. TSV Essingen musste sich im Testspiel zweier Oberligisten der SG Sonnenhof Großaspach klar mit 0:3 geschlagen geben. In der 66. Minute traf Dominik Salz per Abstauber zum 1:0. Kurz darauf konnte Konrad Riehle zum 2:0 vollenden (69.). Ein Essinger Eigentor sorgte in der 90. Minute für den Schlusspunkt.