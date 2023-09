SVW möchte weiter ungeschlagen bleiben

An diesem Samstag um 15.30 Uhr gastiert kein Geringerer als der Titelkandidat Türk Spor Neu-Ulm im KAMPA-Sportpark.

Nachdem sich der SV Waldhausen am vergangenen Sonntag mit einem 1:1 vom TSV Weilimdorf trennte, ist das Team von Trainer Jens Rohsgoderer seit nun fünf Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Unentschieden). Das Ziel für das kommende Wochenende ist somit klar ‐ diese Serie soll fortgeführt werden. Dass diese Aufgabe alles andere als einfach wird, ist jedem im Lager der Schwarz-Gelben bewusst. Das Team von Trainer Ünal Demirkiran ist ähnlich gut wie der SVW in die noch junge Saison gestartet. Bisher konnten die Rot-Weißen elf Punkte sammeln und setzten durch die Siege gegen Bad Boll und Weilimdorf (jeweils 4:3), als auch gegen den stark gestarteten Aufsteiger vom MTV Stuttgart (3:1) deutliche Ausrufezeichen.

Einzig gegen den SC Geislingen musste man eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Türk Spor Neu-Ulm musste im Sommer zwar mehrere Abgänge beklagen, durfte jedoch auch etliche Neuzugänge begrüßen. So musste der Verein seine beiden Leistungsträger Adin Kajan und Luan Kukic (24 Saisontreffer) an Calcio Leinfelden-Echterdingen ziehen lassen. Zudem verließ auch der Stammtorhüter Dominik Holzinger den Club und wechselte zum Bayernligisten nach Gundelfingen. Auf der Gegenseite sicherte man sich die Dienste der beiden Verbandsligaerfahrenen Spieler Jonas Gebauer und Narciso Filho. Zudem kehrte Ilir Tupella nach 3,5 Jahren an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Somit weist der Club aus Neu-Ulm wieder einmal einen hochkarätig besetzten Kader auf, welcher von vielen als Titelanwärter in dieser Saison gehandelt wird. In Waldhausen will man sich jedoch nicht verstecken und ist sich seiner eigenen Qualitäten durchaus bewusst. Zudem erinnert man sich auf dem Härtsfeld zu gerne an das Hinspiel gegen Türk Spor Neu-Ulm in der vergangenen Saison. Dieses konnte der SVW durch eine konzentrierte und disziplinierte Abwehrleistung sowie eine Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor mit 2:0 für sich entscheiden.