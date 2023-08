SVW–Kapitän Wille vor Pokalknaller: „Wir werden uns voll reinhängen“

Der VfR Aalen zu Gast beim SV Waldhausen und das in einem Pflichtspiel. Ein echter Kracher für den Landesligisten, der da an diesem Mittwochabend (17.15 Uhr) auf dem Sportgelände des SV Waldhausen wartet. In der dritten Runde des WFV–Pokals hat der SVW um seinen Trainer Jens Rohsgoderer nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Welche Chancen sich der Underdog dennoch ausrechnet, hat der 29 Jahre alte Kapitän und Torhüter Dennis Wille verraten.

Dennis, wenn der Fußball–Regionalligist VfR Aalen als Gegner wartet, dann kann man sicher vom Spiel des Jahres sprechen, oder?

Es ist das größte Spiel für den Verein und für uns Spieler. Wenn uns das jemand vor drei oder vier Jahren erzählt hätte, dass wir in einem Pflichtspiel auf den VfR Aalen treffen, hätten wir das nicht für möglich gehalten. Natürlich ist es ein absolutes Highlight für uns. Ich denke nicht, dass ich in den Genuss noch einmal kommen werde, ein Pflichtspiel gegen einen Regionalligisten bestreiten zu dürfen.

In Ehrfurcht erstarren ist sicherlich keine Option. Wie gehen Sie in das Pokalspiel?

Der VfR Aalen ist der haushohe Favorit. Sie sind zudem gut gestartet und haben nach drei Spielen bereits sieben Punkte ergattert. Aber im Pokal ist eben alles möglich und daher glauben wir natürlich an unsere Chance. Es ist für uns alle ein Highlight. Wir werden uns voll reinhängen und das Spiel vor einer hoffentlich großen Kulisse genießen. Wir haben nichts zu verlieren. Da gibt es sicherlich schlimmere Voraussetzungen.

Worauf wird es ankommen und was muss passen?

Es muss alles passen (lacht). Wir müssen einen brutal guten Tag und der VfR einen schlechten Tag erwischen. Dazu müssen wir das Spiel so lange wie möglich offen halten, gut stehen, spielerische Akzente setzen und nicht nur mauern oder hinten reinstehen. Dann schauen wir mal, ob es am Ende reicht. Natürlich spielt in so einem Duell immer auch das Glück eine große Rolle.

War die Aussicht auf dieses Spiel gegen den VfR Aalen der Antrieb für den SV Waldhausen, im WFV–Pokal unbedingt die dritte Runde zu erreichen?

Klar hat das spätestens ab der zweiten Runde eine Rolle gespielt. In der zweiten Runde gegen den SC Geislingen wussten wir bereits vor dem Spiel, dass wir auf Aalen treffen würden, sollten wir selbst eine Runde weiterkommen. Aalen hatte da ja bereits seine Hausaufgaben (2:0 über Donzdorf, Anm. d. Red.) gemacht.

Sie sind am vergangenen Wochenende in die neue Saison in der Landesliga gestartet. Da war das Spiel gegen Aalen sicherlich zunächst kein Thema, oder?

Unser Fokus liegt klar auf der Runde, da wollen wir eine gute Rolle spielen, unter den ersten fünf Teams landen und das Spiel gegen den VfR ist für uns ein Bonusspiel. Vor dem Duell gegen Donzdorf war der Pokal in der Kabine überhaupt kein Thema.

Dennoch wurde es nichts mit einem Punktgewinn zum Auftakt für den SV Waldhausen.

Das ist extrem bitter. Schließlich haben wir das 0:1 erst sehr spät bekommen. Wir haben über mindestens 80 Minuten bei 35 Grad ein gutes Spiel gemacht, sind defensiv gut gestanden. Es gab eigentlich über das gesamte Spiel auf beiden Seiten keine klaren Torchancen. Aber natürlich hat Donzdorf eine extrem gute Mannschaft und viel Qualität. Allerdings war es ärgerlich, dass wir das Tor aus einem Einwurf heraus bekommen. Da waren wir nicht wach genug. Die Niederlage ist aber dennoch kein Beinbruch für uns. Wir müssen schauen, dass wir am Sonntag gegen den Aufsteiger aus Kirchheim gewinnen und dann kommt der SV Neresheim zum Derby zu uns.

Die Landesliga ist spannend und extrem eng. Da darf man sich nicht viele Ausrutscher erlauben.

Wenn ich schon wieder höre, dass es eventuell sieben Absteiger geben könnte, dann ist das völlig verrückt. Man muss in dieser Liga immer 100 Prozent erreichen. Sonst wird es ganz schwer, überhaupt einen Punkt mitnehmen zu können. Diese Ausgeglichenheit in der Liga macht aber auch Spaß (lacht).